Microsoft en Walmart maken ‘cloud-fabriek’ voor concurrentie met Amazon

Microsoft en Walmart hebben samen een nieuwe ‘cloud-fabriek’ gemaakt die bestaat in de Innovation Hub van Walmart in Texas. De cloud-fabriek is onderdeel van een strategische samenwerking die de twee bedrijven in juli aankondigden, meldt Silicon Angle.

Als onderdeel van de samenwerking gebruikt Walmart de komende vijf jaar clouddienst Azure en Microsoft 365-diensten. Ook werken ze aan nieuwe projecten rond machine learning, kunstmatige intelligentie en dataplatformen. Met de samenwerking hopen de twee partijen goed te kunnen concurreren met Amazon.

Nu is er dus ook een cloud-fabriek gemaakt, die begin volgend jaar moet open gaan. Er gaat een team van 30 werknemers uit beide bedrijven werken. De fabriek moet onder meer Walmart gaan helpen bij het verhuizen van duizenden interne zakelijke applicaties naar Azure. Ook werken de engineers samen om nieuwe, cloud-native-applicaties te maken. Daarbij gebruiken ze de cognitieve diensten, chatbot en machine learning-tools van Microsoft.

Amazon

Amazon is de grootste concurrent van beide bedrijven. Met Amazon Web Services loopt Amazon sterk voor als het gaat om het aanbieden van enterprise clouddiensten. Met Walmart is er concurrentie op het gebied van online retail en de overname ter waarde van 13,7 miljard dollar van Whole Foods vorig jaar.

Microsoft heeft onder meer een strategie ingezet om met AWS te concurreren, door zichzelf te positioneren als het beste cloud-platform voor ontwikkelaars van het industriële internet en van applicaties voor slimme gebouwen. Het enorme netwerk aan winkels en magazijnen van Walmart zorgen voor goede testmogelijkheden van nieuwe technologieën, producten en diensten op dit gebied. Zo heeft Walmart al IoT-sensoren geïnstalleerd in zijn koelsystemen in 5.000 Amerikaanse winkels. Die worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de temperatuur op het gewenste punt blijft hangen.

Ook werkt Microsoft aan een concept voor fysieke winkels zonder kassa’s. Het zou met Walmart in gesprek zijn om de technologie samen vorm te geven.