Microsoft begint met testen van to do-functie in Word

Microsoft is begonnen met het testen van een nieuwe to do-functie in Word, meldt The Verge. Daarmee worden achtergelaten berichten die als herinnering dienen voor wat er nog gedaan moet worden, automatisch toegevoegd aan een to do-lijst in het document.

Het bedrijf ontdekte dat veel mensen berichten achterlaten in hun Word-documenten, om ze te helpen herinneren dat er nog meer tekst, foto’s of grafieken toegevoegd moeten worden. De nieuwe functie zoekt automatisch naar tekst waar “todo:” of “<>” staat, en voegt deze berichten toe als suggesties.

Word geeft vervolgens een lijst van de items, die ook naar collega’s verstuurd kunnen worden via een @-mention in een gedeeld document. Die notificatie wordt omgezet in een mail naar een collega. Ook is het mogelijk het document aan te passen door te reageren op die mail. Vraagt een collega dan om een afbeelding die toegevoegd moet worden en is een gebruiker daarin genoemd, dan kan die gebruiker reageren op de mail met de afbeelding. De afbeelding wordt direct aan het document toegevoegd.

Machine learning

De functie werkt aan de hand van machine learning om de notities te ontdekken in de documenten. Word gaat in de toekomst ook recente documenten suggereren om content toe te voegen. Die documenten hoeven niet geopend te worden om grafieken te zien. De grafieken in dat document worden in een balk aan de zijkant weergegeven, zodat gebruikers ze snel toe kunnen voegen.

De functie is vanaf nu beschikbaar voor testers van Office op Mac. Een Windows-versie moet in de komende weken getest worden. Na die tests wordt de functie uitgerold naar bestaande Office 365-gebruikers. Ook moet de functie in de toekomst naar andere Office-apps komen.