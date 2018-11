Salesforce denkt spam aan te kunnen pakken met blockchain

Salesforce wil blockchain gaan gebruiken om het aantal spam-mails te gaan beperken. Het bedrijf diende daar dinsdag een aanvraag voor in bij het Amerikaanse Patent and Trademark-kantoor. In het patent staat ook het concept dat het bedrijf heeft bedacht.

Het systeem “kan helpen bij het verzekeren dat een bericht en de bijlages niet aangepast zijn tijdens hun reis over een netwerk”, aldus het patent. “Berichtensystemen worden vaak misbruikt en gebruikt om ongewenste berichten – of ander netwerkverkeer – te verspreiden, wat over het algemeen spam genoemd wordt.”

Er zijn al spamfilters die dit zoveel mogelijk moeten voorkomen, maar die sturen soms ook echte e-mails door naar de spambox. Volgens het patent kan een blockchain-platform het aantal echte berichten dat naar de spambox wordt gestuurd verminderen.

Werking

Het systeem werkt door een serie aan e-mailservers te gebruiken om te besluiten of iets een echte, originele e-mail is en geen spam. Zodra dat besloten is, wordt het opgeslagen op een blockchain. Tweede e-mailservers refereren vervolgens aan deze record in de blockchain, om er zeker van te zijn wat ze hebben ontvangen correct is en overeenkomt met het origineel. Is dit het geval, dan staat het systeem toe dat de e-mail naar de inbox van de ontvanger gaat. Zo niet, dan gaat de mail naar de spambox.

Of het systeem ook de spammail van partijen die een e-mailadres in handen hebben gekregen – bijvoorbeeld via een aankoop op een website – gaat blokkeren, is onduidelijk. Vooralsnog gaat het bovendien alleen om een patent, en is niet bekend of Salesforce het systeem ook daadwerkelijk aan het ontwikkelen is.

Het systeem werkt mogelijk alleen voor gebruikers die op dit moment een managementproduct voor klantrelaties van het bedrijf gebruikt, al is dit niet duidelijk gemaakt in het patent. Volgens de documenten kan het concept ook voor andere doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld om medische data en actes te authenticeren.