Pc-fabrikanten slachtoffer van uitstel Windows 10 October 2018 Update

De verdere evolutie van de Windows 10 October 2018 Update is al enkele weken in het ongewisse. Nadat Microsoft zich genoodzaakt zag om de update kort na lancering weer in te trekken, is er nog steeds geen nieuws over een nieuwe lanceringsdatum. Dat is een probleem voor pc-fabrikanten die dit najaar nieuwe hardware op de markt brengen.

De Windows 10 October 2018 Update werd aanvankelijk op 3 oktober vrijgegeven, maar enkele dagen later trok Microsoft de build alweer in vanwege meldingen van gebruikers wiens bestanden plots spoorloos waren verdwenen. De bug werd verholpen, getroffen gebruikers kregen de garantie dat hun bestanden zouden worden hersteld en een geüpdatete build werd uitgerold naar Windows Insiders.

Dat was op 10 oktober. Ondertussen zijn we een maand – en een tweede gegevensbug – verder, en lijkt de update nog altijd onvoldoende op punt te staan. Microsoft heeft alleszins nog niet gecommuniceerd over een nieuwe algemene beschikbaarheid. Vanuit het perspectief van de eindgebruiker lijkt dat niet meteen een probleem.

Een maand of langer vertraging maakt voor gebruikers in principe weinig verschil. Zolang de update maar stabiel draait wanneer hij eindelijk beschikbaar is en Microsoft de ondersteuningstermijn van 18 maanden mee opschuift. Ook bij enterprise-klanten is het maar een kwestie van de planning wijzigen. Er is evenwel een groep waarvoor de onzekerheid rond de vooruitgang van de Windows 10 October 2018 Update wel problematisch is, en dat zijn de pc-fabrikanten of OEM’s.

Compatibiliteit

Met Black Friday en de feestdagen voor de deur, breekt het belangrijkste verkoopseizoen van het jaar aan. Heel wat fabrikanten willen dan graag hun laatste nieuwe hardware in de rekken hebben liggen. Voor elke OEM die zijn hardware met de Windows 10 October 2018 Update (versie 1809) wil verschepen, is dat een probleem, zo haalt Brad Sams van Petri terecht aan.

“Als fabrikanten pre-release builds van 1809 gebruikten om hun hardware te valideren en vervolgens worden gedwongen om de toestellen te verschepen met versie 1803, kan dat onvoorziene compatibiliteitsproblemen met zich meebrengen”, schrijft Sams. In het bijzonder als die hardware op de nieuwe Snapdragon 850 en Windows 10 voor ARM draait, zoals de Lenovo Yoga C630.

De Windows 10 October 2018 Update is de eerste en voorlopig enige versie van Windows die de Snapdragon 850 officieel ondersteunt. Zolang versie 1809 niet beschikbaar is, lijken fabrikanten evenwel genoodzaakt om hun hardware met Windows 10 versie 1803 uit te rollen. Sams nam zelf de proef op de som en vond bij Best Buy een Lenovo Yoga C630 met Snapdragon 850 die op Windows 10 1803 draait. Die versie is volgens Microsofts documentatie niet geoptimaliseerd voor de chip en dat kan een effect hebben op de prestaties.

Lees dit: Windows 10 op ARM: is dit de toekomst van mobiele toestellen?

Bovendien kunnen pc-makers hun marketingmateriaal, dat de nieuwe functies van de October 2018 Update op hun toestellen belicht, niet gebruiken tot de update effectief de deur uitgaat. Dat materiaal ligt dus stof te vergaren, terwijl de drukste verkoopperiode van het jaar steeds dichterbij komt.

Dit terwijl fabrikanten zoals Lenovo, maar ook Samsung met zijn Galaxy Book2, een risico nemen door voor ARM te kiezen. “Ze steunen Microsofts initiatief om van Intel weg te stappen en met ARM te experimenteren. In ruil voor hun loyaliteit kan Microsoft niet de belofte nakomen om een versie van Windows op tijd te verschepen”, besluit Sams.