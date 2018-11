Kofax telt 400 miljoen dollar neer voor grote afdeling van Nuance

Vandaag maakt Nuance bekend dat het zijn imaging divisie verkoopt. Kofax neemt de afdeling over voor 400 miljoen dollar en betaalt daar cash voor. Er is dus geen constructie bedacht met aandelen. Naar verwachting is de deal in het eerste kwartaal van 2019 afgerond.

De overname is een opvallende zet voor Kofax, dat vorig jaar zelf nog voor 1,5 milajrd dollar werd overgenomen door Thoma Bravo. Het bedrijf probeert zijn aanbod rond Robotic Process Automation (RPA) te versterken. Daarvoor heeft het al machine learning, computer vision en andere tools die met kunstmatige intelligentie werken uitgebracht. Het doel van al die tools: de repetitieve handelingen die in het verleden door mensen uitgevoerd werden te laten uitvoeren door kunstmatige intelligentie.

Stemherkenning en imaging

Nuance is momenteel vooral een toonaangevend bedrijf op het gebied van diensten gerelateerd aan stemherkenning. Het werkte in het verleden samen met Apple aan Siri en heeft een aantal AI-oplossingen in zijn aanbod die bedrijven helpen met het ontwikkelen van eigen AI-aanbod.

De imaging divisie van was goed voor ongeveer 11 procent van de omzet vorig jaar. Maar Nuance gaf al herhaaldelijk aan zijn bedrijf te willen focussen op meer winstgevende ondernemingen. Daarom zet het ook volop in op gezondheidszorg, zakelijke oplossingen en automotive.

Overname door Kofax

Nuance Document Imaging, zoals de divisie officieel heet, hoort daar niet bij. De afdeling bood diensten als security en compliance op het gebied van alle vormen van image scanning en printing die in een organisatie plaatsvinden. Kofax, een van de grootste bedrijven van zijn soort, wil hier graag meer mee doen.

CEO Reynolds C. Bish laat in een statement dan ook weten dat de overname de waarde van Kofax voor zijn klanten zal vergroten. Het voegt immers “belangrijke technieken, waaronder cloud compatiblity, scan-to-archive, scan-to-workflow, print management en documentbeveiliging, toe aan onze end-to-end Intelligent Automation platform.”