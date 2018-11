Microsoft neemt chatbot-ontwikkelaar Xoxco over

Microsoft laat weten dat het Xoxco overneemt. De startup ontwikkelde een aantal handige programma’s voor ontwikkelaars. Kunstmatige intelligentie, gecombineerd met diverse chatmogelijkheden, maakt het voor hen mogelijk om met de producten van Xoxco hun eigen chatbots te bouwen.

“We hebben gedeelde doelen, en willen samen werken aan een gemeenschap voor startups en innovatoren, de beste praktijken delen en onze focus op conversational AI blijven vergroten, maar ook tools ontwikkelen die mensen ertoe in staat stellen ervaringen te bouwen die meer doen met spraak en taalgebruik”, aldus Lili Cheng van Microsoft in een blog over de overname.

De software

Xoxco werd in 2009 opgericht en richt zich voornamelijk op het aanbieden van ontwikkeldiensten voor bedrijven die assistenten willen bouwen waarmee personeelsleden kunnen chatten. De startup ontwikkelde onder meer de Botkit, een open-source toolkit die helpt chatbots te bouwen. Die toolkit ligt ten grondslag aan tienduizenden virtuele assistenten binnen Slack, Microsoft Teams en andere chatapps.

De populaire assistent Howdy voor Slack is ook ontwikkeld door Xoxco. Dat was de eerste commerciële bot voor het plannen van agenda’s die op Slack gelanceerd werd. Xoxco kreeg dan ook steun van Slack, dat onder meer anderhalf miljoen dollar in Xoxco investeerde. De overname door Microsoft staat de functionaliteit van Howdy overigens niet in de weg; volgens Microsoft zal die bot gewoon ondersteuning krijgen.

Flink investeren

Microsoft doet de overname vermoedelijk vooral om het AI-team van Xoxco te integreren. De vraag naar ontwikkelaars met veel kennis van machine learning is de laatste jaren flink toegenomen. Microsoft en andere techgiganten steken dan ook miljarden in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dat gaat zowel naar zakelijke als consumentenproducten.

Chatbots krijgen ondertussen veel aandacht van Microsoft. Het Bot Framework van de techreus is al door meer dan 360.000 ontwikkelaars gebruikt en Microsoft werkt er actief aan om dat toe te laten nemen. Samen met de overname van Xoxco, komt Microsoft namelijk ook meteen met een nieuwe chatbot toolkit die ontwikkelaars van bouwblokken voor chatbots voorziet – de Virtual Assistant.