Google verplicht extra verificatie bij politieke advertenties vanaf 2019

Google gaat in voorloop naar de Europese Parlementsverkiezingen adverteerders verplichten eerst een aanvraag in te dienen en verificatie te ondergaan alvorens ze politieke getinte advertenties kunnen kopen. Ook zal de zoekmachine duidelijk aangeven wie voor de advertenties betaalt.

De verificatieprocedure moet voorkomen dat buitenlandse desinformatiecampagnes tweedracht zaaien op dezelfde manier als tijdens de Amerikaanse presidentiële verkiezingen in 2016. Google laat weten daarnaast ook een EU-specifiek transparantie-rapport over de verkiezingsadvertenties te publiceren met daarin een vermelding van de adverteerders, inclusief hun uitgaven.

Lezers zouden op deze manier vrij eenvoudig via een speciale advertentiebibliotheek kunnen opzoeken van wie een advertentie afkomstig is en op wie deze is gericht.

Fact-checking

Hoewel de nieuwe beleidsregel van de techgigant al in januari 2019 van kracht wordt, zal de uitgaveninformatie naar eigen zeggen pas ergens in februari of maart van hetzelfde jaar beschikbaar zijn. Google laat weten dat het ook trainingen aan de meest kwetsbare groepen aanbiedt, die te maken hebben met een verhoogd risico op phishing-aanvallen.

Daarnaast werkt de techgigant ook samen met nieuwsorganisaties uit alle EU-landen om online fact-checking te ondersteunen.

Eerder beloofde naast Google ook Facebook, Twitter en andere technologie- en reclamebedrijven beschermingsmaatregelen te treffen, die voorkomen dat campagnes voor buitenlandse verkiezingscampagnes hun platforms blijven gebruiken. Bloomberg bericht dat deze partijen afgelopen september al akkoord gingen met een gemeenschappelijke gedragscode. Ze beloofden langs deze weg het online verspreiden van nepnieuws in Europa te bestrijden.

Transparantiehulpprogramma

Als onderdeel van die gedragscode hebben Google en Facebook zich nu verbonden tot het inzetten van transparantiehulpprogramma’s voor politieke advertenties in Europa, na een eerste implementatie in de VS voorafgaand aan de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen van 2018.

De bedrijven zouden zelf eerder dit jaar al tools ontwikkeld hebben, die deze aanpak voor de VS, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk al mogelijk maken.

