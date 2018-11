Fujitsu onthult 10Gbps 5G-antenne met maar één paneel

Fujitsu Laboratories heeft een single-panel-antenne onthuld die ontworpen is om meerdere 5G-connecties tegelijkertijd mogelijk te maken op een klein, energie-efficiënt base station. Het zou gebruikt kunnen worden op bijvoorbeeld treinstations en stadions. Dat meldt ZDNet.

De antenne biedt snelheden van ruim 10Gbps via vier gelijktijdige 2,5Gbps-signalen. Daarbij wordt de mmWave 28GHz 5G-spectrumband gebruikt, evenals 128 antenne-elementen en 16 chips die in een enkel vierkant, 13 centimeter groot circuit board passen.

Het bedrijf legt uit dat conventionele 5G-systeemstructuren het gebruik van een antenne-paneel vereisen voor iedere terminal als het gelijktijdig wil uitzenden naar meerdere terminals. Door de hoek van de signalen die apart uitgezonden worden via 128 antenne-elementen met een hoge accuraatheid te managen, wist Fujitsu Laboratories de storingen tussen de signalen te onderdrukken.

Fujitsu vervolgt: “Op dit moment proberen we storingen tijdens communicaties met meerdere gebruikers tegelijkertijd te voorkomen, door base stations te configureren om meerdere antenne-panelen te gebruiken die overeenkomen met het aantal gelijktijdige gebruikers. Om het aantal spullen te verlagen zodat het overal ingezet kan worden, is de beste optie om multi-directional uitzendingen te bieden met een enkele antenne-paneel.”

Om dit mogelijk te maken heeft het bedrijf een phased array chip gemaakt die in staat is om de hoek van een signaal te reguleren met een accuraatheid van een graad of minder vanaf het antenne-element. Per acht antenne-elementen zit er een phased array chip in de antenne. Daarnaast gebruikt het bedrijf circuits die de verschillen in de hoeken tussen de chips detecteert, waardoor het mogelijk is om met hoge accuraatheid de hoeken te managen.

De bedoeling is dat de technologie in 2021 commercieel beschikbaar wordt.

Ericsson

Fujistu kondigde vorige maand al aan een samenwerking te starten met Ericsson op het gebied van 5G. De twee bedrijven willen een end-to-end 5G-netwerk gaan leveren, evenals gerelateerde diensten. De diensten en systemen worden eerst alleen op de Japanse markt geleverd, maar komen later naar klanten over de gehele wereld.