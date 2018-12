Windows 10-pictogrammen krijgen na Office ook een nieuw design

De nieuwe designtaal die Microsoft binnenkort voor de icoontjes van Office doorvoert, wordt uiteindelijk ook naar Windows 10 en andere producten uitgerold. Dat maakte Office-designbaas Jon Friedman bekend in de marge van de onthulling van de nieuwe Office-pictogrammen.

“Het is een enorme onderneming om een gemeenschappelijk systeem te bouwen en tegelijkertijd tien pictogrammen te ontwerpen. Nu we het systeem hebben opgezet, zullen we het gaan schalen binnen heel Microsoft”, reageert Friedman op de vraag of voor Visio en andere Office-apps ook nieuwe icoontjes worden ontworpen.

Microsoft stopt evenwel niet bij Office alleen. “Dit is het begin van een samenwerking binnen het hele bedrijf om alle pictogrammen in dezelfde stijl te vernieuwen”, klinkt het in een tweede reactie. Wie goed naar de afbeeldingen in Friedmans blogpost kijkt, krijgt al een voorsmaakje van de richting waarin Microsoft wil uitgaan met de icoontjes voor enkele standaard Windows 10-apps zoals Foto’s, Agenda en Rekenmachine. Volgens informatie van The Verge gaat het voorlopig nog om mock-ups, maar plant Microsoft de pictogrammen op termijn effectief te moderniseren.

Windows 10 bevat nog steeds enkele pictogrammen die al meer dan tien jaar oud zijn en niet helemaal op hun plaats voelen binnen het moderne besturingssysteem. Nu Microsoft van plan is om doorheen het hele bedrijf dezelfde icoonstijl door te voeren, zal het er misschien eindelijk in slagen om de verouderde pictogrammen te vervangen door een consistenter design.