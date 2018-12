Huawei-CFO beschuldigd van bankfraude, China eist vrijlating

Meng Wanzhou, de wereldwijde CFO van Huawei, vecht om op borg te worden vrijgelaten nadat ze op 1 december in het Canadese Vancouver werd gearresteerd op vraag van de Verenigde Staten. Tijdens de hoorzitting afgelopen weekend raakten meer details bekend over de beschuldigingen. China eist ondertussen de onmiddellijke vrijlating van de CFO.

Meng werd begin deze maand door de Canadese autoriteiten gearresteerd tijdens een doorreis van Hong Kong naar Mexico, via Vancouver. De arrestatie van de CFO, tevens de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei, gebeurde op vraag van de Verenigde Staten. De VS voert sinds 2016 onderzoek naar de Chinese telecomreus op verdenking van schending van het Amerikaanse handelsembargo tegenover Iran.

Concreet wordt Meng door de VS beschuldigd van fraude, zo schrijven journalisten van The Star Vancouver, die de borgtochtzitting bijwoonden. De CFO zou internationale banken hebben misleid over de relatie van Huawei met telecombedrijf SkyCom, dat opereert in Iran. Door die vermeende misleiding liepen de banken het risico Amerikaanse sancties tegen Iran te overtreden.

SkyCom

Volgens de aantijgingen heeft Meng tijdens een ontmoeting met een topman van de bank HSBC in 2013 gezegd dat haar bedrijf de Amerikaanse sancties tegen Iran respecteert, en Huawei en SkyCom twee aparte bedrijven zijn. De VS argumenteert evenwel dat SkyCom onderdeel is van Huawei en steunt daarvoor op interviews met voormalige SkyCom-medewerkers. Zo zou het management van SkyCom uit Huawei-werknemers bestaan.

David Martin, de advocaat van Meng Wanzhou, reageerde dat Huawei ooit een aandeel had in SkyCom en Wanzhou in de raad van bestuur zetelde, maar dat nu niet meer het geval is. De aandelen werden in 2009 verkocht en SkyCom werd toen een onafhankelijke aannemer van Huawei.

“Het bedrijf heeft zeer weinig informatie over de beschuldigingen ontvangen en is niet op de hoogte van enig vergrijp door mevrouw Meng. Het bedrijf is van mening dat de Canadese en Amerikaanse rechsstelsels uiteindelijk tot een juiste conclusie zullen komen. Huawei voldoet aan alle toepasselijke regelgeving waar het actief is, inclusief toepasselijke exportcontrole en sanctiewetten van de VN, de VS en de EU”, klinkt het in een officieel statement van Huawei.

China verbolgen

De arrestatie van de Huawei-CFO heeft kwaad bloed gezet bij de Chinese overheid, dat de onmiddellijke vrijlating eist. China beschuldigt Canada en de Verenigde Staten ervan de mensenrechten van Wanzhou te schenden.

“De acties van de VS hebben de wettige en legitieme rechten van de Chinese burger ernstig geschonden en waren van nature buitengewoon smerig”, zei de Chinese buitenlandminister Le Yucheng in een gesprek met Amerikaans ambassadeur Terry Branstad. “China zal verder reageren, afhankelijk van Amerikaanse acties.”

Yucheng richtte eerder ook al dezelfde waarschuwing aan het adres van de Canadese ambassadeur. De Canadese overheid argumenteert dat het geen andere keuze had dan de arrestatie uit te voeren, omdat het een uitleveringsakkoord heeft met de Verenigde Staten.

Handelsoorlog

De arrestatie van Wanzhou voert de spanningen tussen de Verenigde Staten en China verder op. Beide landen zijn al maanden verwikkeld in een handelsoorlog, waarbij Huawei zich in het oog van de storm bevindt. De VS vreest voor Chinese spionage via apparatuur van de telecomgigant.

Eerder dit jaar keurde president Trump nog een wetsontwerp goed om alle Huawei-apparatuur te verbannen binnen elke overheidsinstantie. Hij zet ook openlijk druk op bevriende landen om Huawei links te laten liggen voor toekomstige 5G-investeringen. Australië volgt het advies van Trump en ook Nieuw-Zeeland heeft recent een deal van operator Spark met Huawei geblokkeerd.

Het Verenigd Koninkrijk bekijkt op dit ogenblik wat het moet doen en ook in België wordt de kwestie ondertussen nader onderzocht.