Australische overheid verbiedt gebruik 5G-technologie van Huawei

De Australische overheid heeft besloten dat Huawei geen toestemming krijgt om de 5G-technologie voor de draadloze netwerken van het land te bieden. Daarmee volgt Australië de Verenigde Staten in het besluit om de telecomapparatuur van Huawei niet te accepteren.

Volgens de Australische regering is het risico dat de apparatuur van Huawei gebruikt wordt voor spionagedoeleinden te groot. Bedrijven die mogelijk handelen op instructie van andere overheden, zouden geen cruciale rol moeten spelen in de uitrol van dit soort netwerken, luidt de redenering van de Australiërs.

De Australische overheid heeft hiertoe besloten omdat het strenge selecties wil maken ten aanzien van dit soort netwerken. Een goed en zo risicovrij mogelijk functionerend netwerk is volgens de regering daar van groot belang. Sommige partijen zouden mogelijk andere belangen hebben en daardoor de nationale veiligheid in gevaar brengen.

China wordt in dit geval niet specifiek genoemd, maar aangezien het verbod geldt voor een Chinees bedrijf, lijkt de koppeling makkelijk gemaakt. Vreemd is deze koppeling trouwens niet: onder de Chinese wet zijn bedrijven verplicht om samen te werken met de inlichtingendiensten. Dat maakt het volgens analisten risicovol om technologie van dit soort bedrijven te gebruiken.

Huawei laat in een reactie op sociale media weten deze beslissing teleurstellend te vinden. Het bedrijf stelt een “wereldleider op het vlak van 5G” te zijn en dat het al meer dan vijftien jaar veilige technologie levert aan het land.

We have been informed by the Govt that Huawei & ZTE have been banned from providing 5G technology to Australia. This is a extremely disappointing result for consumers. Huawei is a world leader in 5G. Has safely & securely delivered wireless technology in Aust for close to 15 yrs

— Huawei Australia (@HuaweiOZ) August 22, 2018