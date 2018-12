Chinese rechter verbiedt verkoop oudere iPhones, Apple in hoger beroep

Qualcomm heeft bekendgemaakt een belangrijke overwinning te hebben behaald in de patentstrijd tegen Apple. Een Chinese rechtbank heeft besloten dat diverse iPhone-modellen meerdere patenten van Qualcomm schenden, en dat ze daarom niet langer in het land verkocht mogen worden. Dat meldt Ars Technica. Apple zegt in hoger beroep te zijn gegaan.

De uitspraak zou al op 30 november gedaan zijn, maar werd nu pas bekendgemaakt. Apple stelt dat het verbod nog niet van kracht is en dat het alleen van toepassing is op oudere versies van iOS en niet op iOS 12. Ook gaat het alleen om oudere iPhones, waaronder de iPhone 8 en iPhone X. De nieuwste modellen die dit jaar werden gepresenteerd vallen niet onder het verbod.

Qualcomm gaat daar tegenin. “De voorlopige bevelen zijn nu al effectief”, stelt Don Rosenberg, advocaat van Qualcomm. “De bevelen zijn niet specifiek voor het besturingssysteem dat geïnstalleerd staat op de telefoons.” Negeert Apple het verbod, dan vraagt Qualcomm aan de Chinese rechtbank om het bedrijf te dwingen om hieraan te voldoen, aldus Rosenberg.

Rechtszaak

De twee bedrijven zitten de afgelopen jaren in een strijd om patenten. Die begon omdat Apple vond dat Qualcomm te hoge royalty-vergoedingen vroeg voor zijn onderdelen in de iPhones. Ook stelde het bedrijf zelf toepassingen te hebben ontwikkeld, waardoor de chipfabrikant niet meer nodig is. Qualcomm zegt echter dat Apple de technologie nog steeds gebruikt en dat ze inbreuk maken op hun patenten.

De rechtszaak in China werd eind 2017 aangespannen door Qualcomm. De zaak draaide om de telefoons en software die destijds verkocht werden: iOS 11 en de iPhone-modellen van 6S tot X. De nieuwere modellen en iOS 12 waren toen nog niet op de markt en werden dus niet meegenomen in de rechtszaak. De vraag is nu of Qualcomm de Chinese rechtbank kan overtuigen om het verbod uit te breiden naar de nieuwe hardware en software.

Het gaat in de zaak specifiek om patenten waarmee gebruikers het formaat en het uiterlijk van foto’s kunnen aanpassen, en om het managen van applicaties op een touch-screen tijdens het bekijken, navigeren en sluiten van applicaties op hun telefoons. Daardoor kan het lastig zijn om de software van Apple opnieuw te ontwerpen om te voorkomen dat er patenten geschonden worden. Ze klinken namelijk nogal breed.