Hackers voeren aanvallen met e-mailspam op tijdens de feestdagen

Nieuw onderzoek wijst uit dat hackers hun werkzaamheden uitbreiden tijdens de feestdagen. Hackers versturen meer spam, in de vorm van berichten van postbezorgers en online winkels, in de hoop zo toegang te krijgen tot betaalgegevens van nietsvermoedende slachtoffers.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van securityfirma F-Secure Corp. Uit het onderzoek blijkt dat spam ook in 2018 de meest gebruikte methode is van hackers om hun malware te verspreiden. In negen van de tien pogingen een apparaat met malware te infecteren, werd dat gedaan via spam. Ongeveer 69 procent van de pogingen draaide verder om mensen die naar een geïnfecteerd webadres herleid werden.

Niet als spam gezien

F-Secure onderzoeker Adam Sheehan vertelt in een statement over het onderzoek dat veel mensen dit soort spam rond deze tijd van het jaar juist niet als spam ervaren. Dat komt immers door de inhoud. Vaak gaat het om berichten waarin zogenaamd informatie staat over bezorgtijden van pakketjes of over betalingen die nog uitgevoerd moeten worden. “Mensen staan in deze tijd van het jaar meer open voor dit soort spoof”, aldus Sheehan.

Uit proeven van F-Secure rond Black Friday en Cyber Monay phishing-mails bleek dat 39 procent meer mensen klikken, dan wanneer soortgelijke tactieken in andere delen van het jaar toegepast worden. Dat betekent inderdaad dat mensen rond de feestdagen vatbaarder zijn voor dit soort spam via de mail.

Andere aanvallen

Ook andere aanvalsmethoden warden gebruikt in 2018. Zo bleek dat het aantal actieve exploit kits met 33 procent is afgenomen ten opzichte van het vorige jaar, en maar liefst 87 procent ten opzichte van 2013. Het gebruik van banking trojans als Emotet, Trickbot en Panda neemt overigens wel weer toe.

Het aantal aanvallen met ransomware is verder afgenomen. Het aantal infectiepaden, zoals met de trojans, die de deur openlaten voor ransomware-aanvallen die komen na een eerste infectie, neemt toe. Tegenover SiliconANGLE vertelt vicepresident rond consumentensucces Ryan Wilk van NuData Security, dat dit soort aanvallen in deze tijd van het jaar altijd weer terugkomen. Klanten zoeken snel naar cadeaus en goede aanbiedingen en zijn dan simpelweg vatbaar.