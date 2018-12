Oracle doet het beter dan verwacht, al blijven zorgen bestaan

Oracle heeft vandaag goede resultaten over zijn afgelopen kwartaal gemeld. Investeerders maakten zich enige zorgen over de resultaten die het bedrijf boekt, maar die blijken over het tweede fiscale kwartaal van het jaar hoger te liggen dan verwacht. Zorgen voor de lange termijn blijven bestaan.

De databasegigant meldt dat het een omzet van 9,56 miljard dollar boekte. Dat is iets minder dan een jaar geleden, toen het op 9,59 miljard dollar eindigde, maar wel hoger dan verwacht. Er werd namelijk uitgegaan van een omzet van 9,52 miljard dollar over het afgelopen kwartaal. Daarmee doet Oracle het dus iets beter dan verwacht werd.

Cloud doet het goed

De hogere omzet kwam voort uit het grootste onderdeel van Oracle: de clouddiensten en de licentieondersteuningsdivisie. Met die unit verdiende men 6,64 miljard dollar aan omzet, net iets meer dan de voorspelde 6,63 miljard dollar. In een statement laat Oracle’s co-CEO Mark Hurd weten dat er hier nog veel groei ligt, omdat er nog genoeg bedrijven zijn die willen overstappen op de cloud.

Maar ondanks dat er veel potentieel is, is het de vraag of Oracle al die klanten wel aan boord weet te krijgen. Volgens analist Patrick Moorhead van Moor Insight & Strategy kan dat wel moeilijk zijn. Tegenover Silicon Angle vertelde hij dat het bedrijf achterloopt op AWS en Azure, als het aankomt op IaaS- en PaaS-diensten en dat het “moeilijk om te zien” is waarom klanten Oracle als “redelijk alternatief” zouden zien.

De andere bedrijfstak van Oracle die het goed deed, is die rond cloudlicenties en on-premise licenties. Dat is de tweede grootste bedrijfstak van het bedrijf, dat een omzet van 1,22 miljard dollar boekte. Ook dat ligt hoger dan het voorspelde: Wall Street ging uit van 1,19 miljard dollar. Het resultaat van deze gecombineerd goede prestaties is in elk geval vertrouwen van investeerders, want direct nadat de cijfers gemeld werden, stegen aandelen vijf procent in waarde.