‘Google overtreedt Europese voorwaarden rond Android nog altijd’

Google veranderde deze herfst zijn licentievoorwaarden. Fabrikanten die Android op hun smartphones voor de Europese markt wilden zetten, kregen andere voorwaarden voorgeschoteld. Maar nu blijkt dat Google zich nog niet helemaal aan de eisen van de Europese Commissie houdt.

De Europese Commissie gaf Google deze zomer een boete van vijf miljard dollar. Die kreeg het wegens maatregelen die Google op Android nam om zijn concurrentie te benadelen. Zo moesten er allerhande Google-diensten op de apparaten staan. Google kreeg negentig dagen om deze voorwaarden aan te passen en deed dat. Maar in ruil daarvoor nam het nieuwe maatregelen die volgens sommigen nog altijd niet overeenkomstig met de eisen van de Europese Commissie zijn.

Nadelige nieuwe voorwaarden

Volgens de op privacy gefocuste zoekmachine Qwant, dat met TechCrunch sprak, zorgen de nieuwe licentievoorwaarden van Google ervoor dat smartphonefabrikanten niet wisselen naar andere zoekaanbieders. In plaats van een “effectieve reactie” te zijn op de eisen van de Europese Commissie, werkt Google er volgens Qwant actief aan om fabrikanten te ontmoedigen zoekalternatieven en diensten van rivaliserende bedrijven mee te leveren op hun apparaten.

Dat doet Google volgens Qwant door zijn licentievoorwaarden aan te passen. Google heeft namelijk zijn diensten als het ware losgetrokken van Android. Als een fabrikant er nu voor kiest om bijvoorbeeld Qwant mee te leveren op een Android-apparaat, moeten ze 40 dollar betalen voor het besturingssysteem. Maar als ze ervoor kiezen om een Google-dienst mee te leveren, krijgen ze korting en soms zelfs geld toe.

Hogere kosten

“Voorheen was het onmogelijk om tegen Google te bieden, omdat Google alles blokkeerde”, aldus Qwant-medeoprichter Eric Leandri. “Nu is het wel mogelijk”. Maar als een fabrikant ervoor kiest een Google-dienst mee te leveren, of Google te kiezen als zoekmachine, dan levert dat geld op. “En hierdoor misbruiken ze hun dominante positie wederom. Want als ik, bijvoorbeeld, 10 miljoen smartphones wil, moet die figuur 400 miljoen dollar aan Google betalen. Denk je nou echt dat we 400 miljoen dollar willen betalen aan Google, alleen om Qwant mee te kunnen leveren?”

Reacties op het artikel kreeg TechCrunch niet van Google, maar ook niet van de Europese Commissie. Wel kreeg het te horen dat er momenteel onderzoek plaatsvindt naar de mening van smartphonefabrikanten om te kijken hoe zij de nieuwe voorwaarden ervaren.