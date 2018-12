Nieuwe Office-app voor Windows 10 binnenkort gratis beschikbaar

Microsoft gaat de huidige My Office-app vernieuwen met dezelfde interface als Office.com. Vanaf volgend jaar rond de zomer zullen Windows 10-systemen standaard met de Office-app worden geleverd. Bedrijven kunnen het nieuwe portaal verder aanpassen naar wens met logo’s en andere zakelijke apps.

Vorig jaar heeft Microsoft Office.com vernieuwd als startpunt voor Office-gebruikers. Volgens een blog van de softwaregigant wordt het online portaal actief gebruikt. Meer dan 40 procent van de Office 365 webgebruikers starten hun werkdag door Office.com te bezoeken.

Er bestaat vandaag al een My Office-app in de Microsoft Store met minder functionaliteit. Die wordt binnenkort vervangen. Windows Insiders in de Fast Ring kunnen de vernieuwde app vandaag al testen. Huidige My Office-app gebruikers krijgen de nieuwe versie automatisch binnen wanneer de update klaar is.

Bedrijfsportaal

De nieuwe app is een Progressive Web App (PWA) en toont exact dezelfde informatie als Office.com. Je kan handig wisselen tussen webapplicaties, recente documenten raadplegen en de database doorzoeken met de geïntegreerde zoekfunctie.

De belangrijkste reden waarom het online portaal een aparte app krijgt, is extra flexibiliteit voor bedrijven. Je kan in de app het logo van het bedrijf integreren, belangrijke documenten voorrang geven en andere zakelijke applicaties toevoegen. Op deze manier hoopt Microsoft dat werknemers met één app alles kunnen doen op hun pc.

Microsoft zal de My Office-app standaard op alle nieuwe Windows 10-systemen vooraf installeren vanaf de zomer volgend jaar. Windows Insiders kunnen er vandaag al mee aan de slag. De rest zal moeten wachten tot begin 2019.

De softwaregigant werkt naast deze nieuwe app ook aan een grote Office 365-redesign. Het presenteerde eind november nog nieuwe icoontjes als start van het hele proces.

