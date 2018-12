Palo Alto Networks levert voortaan beveiligingsdiensten ook via Google Cloud Platform

Beveiligingsspecialist Palo Alto Networks (PAN) gaat voortaan zijn beveiligingstoepassingen, zoals het bekende Application Framework, ook leveren via de multicloudomgeving van het Google Cloud Platform (GCP). Dit maakten beide partijen onlangs bekend. Naast de verdere distributie van zijn bestaande oplossingen, worden daarnaast een aantal nieuwe, speciaal voor deze cloudomgeving ontwikkelde oplossingen geïntroduceerd.

De samenwerking met GCP moet er volgens de beveiligingsspecialist onder meer voor gaan zorgen dat gebruikers de beste enterprise security-oplossingen kunnen blijven gebruiken. Door deze hyperscale cloudomgeving te gaan gebruiken kan PAN zijn mondiale aanwezigheid en de dekking van zijn cloudgebaseerde oplossingen verder uitbreiden.

PAN-producten naar GCP

Concreet houdt de nu aangegane samenwerking in dat de belangrijkste cloudgebaseerde oplossing van PAN, het Application Framework, nu via GCP beschikbaar is. Daarnaast zal deze oplossing de kunstmatige intelligentie (AI)- en analytics-diensten van dit cloudplatform gaan gebruiken om het product nog beter te maken.

Verder gaat de beveiligingsspecialist nu ook zijn GlobalProtect-dienst via GCP beschikbaar stellen. Hiermee wordt het mondiale bereik van deze dienst vergroot. Hiervan profiteren onder meer lokale vestigingen van kantoren en mobiele werknemers.

Tot slot zal PAN in diensten voor cloud visibility, compliance en de managed security- en compliance-oplossing van het recent overgenomen Redlock beschikbaar maken voor huidige en toekomstige gebruikers van Google Cloud Platform.

Nieuwe diensten voor GCP

Naast het integreren van bestaande producten kondigt de beveiligingsspecialist ook een aantal nieuwe speciaal voor het GCP ontwikkelde producten aan. Zo zal RedLock alle data die afkomstig is van de compliance-toepassing voor GCP’s infrastructuur en diensten, Security Baseline API, nu volledig geautomatiseerd invoegen in zijn eigen compliance-rapporten. Volgens beide aanbieders is dit uniek binnen de multicloud-wereld.

Daarnaast geeft RedLock vanaf nu een overzicht van alle security en compliance van niet alleen de applicaties die klanten via GCP gebruiken, maar ook van de data zelf, de GCP-infrastructuur en GCP native-diensten zoals de Google Kubernetes Engine.

Bèta-versie voor meer visability

Een tweede dienst voor GCP is Google Cloud Security Command Center (CSCC). Deze nog in bèta verkerende dienst moet uitgebreide visibility geven in de assets, de kwetsbaarheden en bedreigingen voor eindgebruikers. Binnen deze tool worden onder meer alerts van PAN-diensten als de VM-series firewalls, Traps en RedLock weergegeven zodat klanten een compleet beeld kunnen krijgen van hun security- en compliance-risico’s binnen de cloudomgeving van GCP.

De integratie van RedLock en de VM-series firewalls in een hyperscale cloudplatform is trouwens niet uniek voor GCP. Eerder dit jaar werd al de integratie van deze producten voor AWS aangekondigd.

Mes snijdt aan twee kanten

Op deze manier kunnen klanten die de producten van PAN nu gebruiken voor het beveiligen van hun on-premise omgeving deze uitbreiden naar de hyperscale cloudomgeving van Google, aldus de beveiligingsspecialist. Gebruikers van het cloudplatform van Google kunnen op hun beurt weer toegang krijgen tot hoogwaardige grootzakelijke beveiligingsoplossingen met unieke, speciaal voor GCP ontwikkelde toepassingen.