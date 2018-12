Veel klachten over nieuwe interface Google Chrome

Veel eindgebruikers klagen over de laatste 71-interface van de Google Chrome browser. Dit stelt ZDnet op basis van onder meer een uitgebreid social media-onderzoek. Vooral het niet meer terug kunnen keren naar een oudere versie van het besturingssysteem veroorzaakt veel ongenoegen.

Uit het artikel komt naar voren dat de kritiek op de interface van de Chrome browser als is ontstaan bij de release van de 69-versie in september van 2018. De 69-versie was de eerste uitrol die zich volledig op mobile-first richtte. Veel eindgebruikers vonden deze versie blijkbaar niet naar hun smaak, maar konden via de flags-knop weer terugkeren naar een oudere versie. Met de laatste release van de browser in december 2018, is deze terugkeer naar een oudere versie niet meer mogelijk.

Slechte werking op laptops en desktops

Een ander belangrijk punt van kritiek op de nieuwste Chrome-interface is dat, vanwege de nadruk op mobiel eerst, de browser slechter werkt op laptops en pc’s. De lichtere kleur en de ronde vensters zorgen ervoor dat afzonderlijke vensters lastiger te zien zijn en dus moeilijker van elkaar te onderscheiden zijn als meerdere vensters binnen de browsers tegelijkertijd openstaan. Eindgebruikers klagen daarom dat het voor hen moeilijker is om in een enkele oogopslag de diverse vensters te kunnen onderscheiden en daardoor beperkt worden in hun werkzaamheden.

Storm op sociale mediakanalen

Al deze ontwikkelingen hebben nu de toorn van eindgebruikers gewekt. Vooral op sociale mediakanalen als Reddit en Twitter wordt veel kritiek geleverd op de laatste ontwikkelingen rondom de update van de browser, aldus de techsite.

Reactie van Google

In een reactie geven ontwikkelaars van Google aan dat zij eindgebruikers aanraden te switchen naar een andere browser. Volgens hen is het niet raadzaam om terug te keren naar een oudere versie van de Chrome browser, vooral uit beveiligingsstandpunten.