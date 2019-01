Google Chrome voor Windows 10 krijgt donkere modus

Google Chrome krijgt op Windows 10 ook een donkere modus. Dat heeft Peter Kasting van Google bevestigd op Reddit, meldt Techdows. Er was al een donker thema beschikbaar binnen het incognito-venster, maar buiten de private versie van de browser was deze niet te gebruiken.

Op Windows 10 is al ondersteuning voor een donkere modus binnen Microsoft Edge en Firefox. Google Chrome heeft ook al langer een donkere modus, maar dat was op Windows 10 nog niet het geval. Kasting heeft nu bevestigd dat hier wel aan gewerkt wordt.

Met een donkere modus worden de lichte kleuren in de browser omgezet in donkere kleuren. Daardoor is het prettiger voor de ogen om ’s avonds op het internet te surfen.

Kasting klaagde in mei 2018 al over de afwezigheid van een donker thema op Windows 10. “Windows 10 laat gebruikers hun apps in een donkere of lichte modus zetten. Chrome zou dit moeten respecteren”, zei hij toen. Ook gaf hij aan dat dit al enige tijd een populair verzoek was van gebruikers. Wanneer de donkere modus precies verschijnt voor Windows 10, is nog onbekend.

Donkere modus

Windows 10 biedt sinds de Anniversary Update een donkere modus voor diverse onderdelen van het besturingssysteem. Sinds augustus vorig jaar is dit ook het geval voor Verkenner. De modus is te activeren via Instellingen > Persoonlijke instellingen > Kleuren > Kies een standaard app-modus > Donker.

De reden dat Verkenner later dan andere apps een donkere modus kreeg, was omdat het een ‘heel ander beestje’ was. “Hoewel de dark mode vrij gemakkelijk kan worden toegepast op moderne XAML-componenten in Windows, bevat Verkenner verouderde UI-frameworks die niet automatisch in die infrastructuur worden aangesloten. Met Verkenner moesten we letterlijk van de grond af beginnen om een donker thema aan te bieden voor legacy-onderdelen van de shell.”