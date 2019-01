Nieuwste Windows 10-update schrikt af

De recentste feature-update van Windows 10 lijkt niet te kunnen bekoren. Hoewel de update al sinds eind vorig jaar volop gepusht wordt, draait minder dan 7 procent van de systemen wereldwijd intussen de nieuwste versie van het OS. Vertragingen en bugs lijken gebruikers af te schrikken.

Aan het begin van de herfst van 2018 wilde Microsoft de ‘October 2018 Update’ lanceren: de nieuwste grote feature-update voor Windows 10. De oktoberupdate beloofde het besturingssysteem te verbeteren met nieuwe functies, net zoals onder andere de verschillende ‘Creator Updates’ voordien.

Het updateproces verliep echter allesbehalve vlekkeloos. Enthousiastelingen die de update downloadden zodra die beschikbaar kwam, maakten al snel gewag van een ernstig probleem. Bestanden, opgeslagen in OneDrive, zouden na de update onherroepelijk gewist zijn. Daarop haalde Microsoft de update offline, zodat de oktoberupdate uiteindelijk pas vanaf 14 november opnieuw gepusht werd.

Voorzichtigheid troef

Cijfers van AdDuplex suggereren nu dat die problemen voor een zekere terughoudendheid bij gebruikers hebben gezorgd. Slechts 6,6 procent van alle Windows 10-systemen wereldwijd lijkt versie 1809 al te draaien. Het gros van de computers (83,6 procent) draait nog op build 1803, met enkele achterblijvers die zich aan nog oudere versies van Windows vastklampen.

De tegenvallende cijfers hebben ongetwijfeld ook te maken met de officiële communicatie van Microsoft zelf. De technologiereus raadde iedereen aan om niet proactief aan de slag te gaan met de update, maar te wachten totdat die automatisch via Windows Update wordt aangeboden. Dat is van het begin af aan al de officiële richtlijn van Microsoft, maar in de praktijk zat Redmond er niet mee in dat enthousiastelingen de update al manueel forceerden. Momenteel zou Microsoft wel bezig zijn met een agressievere push van Windows 10 build 1809 naar compatibele toestellen, al kunnen we dat moeilijk zelf bevestigen.

Vertrouwensbreuk

De trage adoptie maakt dat deze versie van Windows 10 één van de minst populaire tot nu toe is. Op termijn zal iedereen natuurlijk wel upgraden. Belangrijker is de imagoschade die Microsoft zichzelf heeft aangedaan met het fiasco onmiddellijk na de uitrol. Wil het bedrijf dat toekomstige feature-updates met enthousiasme in de plaats van argwaan worden onthaald, dan zal het vertrouwen moeten terugwinnen. Het hele verhaal bevestigt nog maar eens waarom het verstandig is lang genoeg te wachten met feature-updates op professionele systemen.

Dat laatste vereist nog heel wat werk. Zo loste Microsoft pas nog een noodupdate voor Internet Explorer, die als ongewenst neveneffect had dat bepaalde Lenovo-laptops plots niet meer konden opstarten.

