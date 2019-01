Populaire programmeertaal Python nu in Microsoft Store te downloaden

Waar de meeste Linux- en Unix-systemen over een native installatie van Python beschikken, is dat bij Windows niet. Om Python beschikbaar te maken, heeft het Python-team dan ook jarenlang Windows-installers gecompileerd. Maar daar komt een einde aan, want voortaan kan Python uit de Microsoft Store gedownload worden.

De Microsoft Store-versie is een eenvoudige installatie van Python. Die is geschikt voor het draaien van scripts en pakketjes, en het gebruiken van IDLE en andere ontwikkelomgevingen. Wegens bepaalde beperkingen aan Microsoft Store-apps, zullen Python-scripts niet de volledige toegang hebben tot bepaalde Windows-omgevingen. Het schrijven van informatie naar locaties als temp en het register is bijvoorbeeld niet mogelijk.

Niet helemaal stabiel

Het team achter Python meldt dat niet alle functies van het programma stabiel zijn. Welke functies dan niet goed functioneren, buiten de eerder aangegeven zaken die wegens Microsoft Store-beperkingen niet mogelijk zijn, is niet zeker. Dat laat het ontwikkelteam op de site van Python 3.7 weten. Verder benadrukt het team dat Python altijd gratis zal blijven. “Als je de vraag krijgt om te betalen, heb je niet het correcte pakket geselecteerd”, schrijven de ontwikkelaars.

Over de programmeertaal schrijven de ontwikkelaars verder het volgende:

Python is een makkelijk te leren en krachtige programmeertaal. Het beschikt over efficiënte datastructuren en een eenvoudige, maar effectieve aanpak voor objectgeoriënteerd programmeren. De elegante syntax en het dynamisch typen van Python, gecombineerd met zijn interpretabele oorsprong, maken het een ideale taal voor het schrijven van scripts en het snel ontwikkelen van toepassingen op veel gebieden op de meeste platformen.

Dat vindt zijn weerslag in de populariteit van de programmeertaal. Op de lijst van Tiobe is Python momenteel de derde meest populaire programmeertaal, enkel voorgegaan door Java en C. Python stond in december 2017 nog op de vierde plaats op de lijst met de meest populaire programmeertalen.

Python 3.7 is hier in de Microsoft Store te vinden.