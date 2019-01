‘Google’s Android-opvolger Fuchsia kan Android-apps draaien’

Google werkt aan besturingssysteem Fuchsia. Daarmee wil het op een dag wellicht Android op smartphones vervangen. Nu blijkt dat Fuchsia, mocht het er ooit ook echt komen, ertoe in staat zal zijn om bestaande Android-software te draaien.

Dat blijkt uit een recente update aan het Android Open Source Project, waar veel van de broncode van Fuchsia te vinden valt. Dat meldt de site 9to5Google overigens op basis van die broncode. Uit de update blijkt dat Fuchsia Android-apps zal draaien en daarvoor gebruik maakt van een speciale versie van Android Runtime (ART). Deze versie van ART kan op elk Fuchsia-apparaat dat gebruik maakt van een .far-bestand geplaatst worden.

Android-koppeling

Dat Fuchsia Android-software kan draaien zat er al dik in. Anders zal het moeilijk zijn om de vele miljoenen Android-gebruikers over te halen om over te stappen op het nieuwe besturingssysteem. De bedoeling is om Fuchsia de basis te maken van zo’n beetje elk elektronisch apparaat dat er in de toekomst komt.

In 2016 hoorden we voor het eerst dat Google werkte aan Fuchsia OS. Er bleken toen meer dan honderd medewerkers op het project gezet te zijn. Google wil dat Fuchsia elk type apparaat kan laten draaien, van sensoren tot IoT-apparaten en computers. Daarmee is het een alomvattend systeem.

Fuchsia in de maak

Waarom Google precies bezig is met de ontwikkeling van Fuchsia is niet zeker. Het systeem werkt in elk geval anders dan Android en is niet, zoals Android dat wel is, gebaseerd op de Linux-kernel. Fuchsia werkt met een nieuw type kernel, de Zircon, die ontwikkeld is door Google voor “moderne telefoons en moderne pc’s”.

De theorie is dat Google vooral bezig is met de ontwikkeling van Fuchsia om de inherente problemen van Android op te lossen. Dat systeem werd ooit ontwikkeld als besturingssysteem voor camera’s, dus niet voor smartphones. Google wil naar verluidt Fuchsia binnen vijf jaar als definitieve vervanger van Android klaar hebben. De bedoeling is dat het systeem binnen drie jaar op smart home apparaten draait en binnen vijf jaar op computers en smartphones.