Cisco kijkt tijdens CES al naar een toekomst met 6G

Terwijl de wereld druk bezig is met de ontwikkeling van 5G, kijkt Cisco tijdens CES al naar een toekomst met 6G. Het bedrijf stelt tegenover ZDNet al een idee te hebben van wat 6G de wereld gaat brengen. CTO of Service Provider Networking Michael Beesley stelt dat de eerste karakteristieken al duidelijk zijn.

“We begrijpen al een beetje wat de karakteristieken en de mogelijkheden gaan zijn als we praten over de bandbreedte, de vermindering in latency, de dichtheid van het netwerk, de dekking en het feit dat het niet alleen om handsets voor consumenten gaat, maar ook voor mobiele enterprise-werknemers, IoT en mobiel IoT”, aldus Beesley.

Volgens Beesley duurt het ongeveer 15 tot 20 jaar tot 6G op zijn piek van deployment zit. “In die tijd kunnen we ons voorstellen dat compute en intelligence overal in verwerkt zit. De kosten en de grootte zullen zo efficiënt en klein zijn dat compute en intelligence in alles wat we ons kunnen bedenken zit, en al die dingen zullen verbonden zijn met een netwerk.”

Wel zegt hij dat er wijzigingen gemaakt moeten worden in de prijs van het spectrum, de kosten van apparaten, nieuwe apps en usecases om de kosten van een 6G-uitbouw te rechtvaardigen. Hij stelt ook dat de cybersecurity zal verbeteren met 6G. “Ik ben optimistisch dat we naar een extreem veilige architectuur kunnen komen, deels omdat wanneer je die bandbreedte en computing-kracht hebt, je bijna in real-time verdacht gedrag kunt detecteren.”

Kwantuminternet

Kwantumcomputers komen steeds dichterbij, en Beesley stelt dat dit samen met 6G gaat samenwerken om een “kwantuminternet” te maken. Hierbij moeten we er volgens hem vanuit gaan dat kwantumcomputing op schaal naar de markt komt, de kant van het apparaat faciliteert, en één of twee orders van grootte krijgt van het rekenvermogen en de computerdichtheid krijgt, en er vanuit gaan dat het 6G-netwerk een ultrahoge bandbreedte en erg lage latency krijgt.

“De gebruikerservaring gaat absoluut fantastisch zijn. Iedere interactie – of het nu persoonlijk, entertainment of sociaal is – zal doordrenkt zijn met HD-video, met AR en met VR. Op dat punt is alles verbonden. Iedere activiteit die je kunt bedenken, krijgt een networking-component.”