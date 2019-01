AWS neemt TSO Logics over voor efficiënt gebruik van de cloud

Amazon Web Services heeft flink wat overnames gedaan in de eerste weken van 2019. Zo begon het vorige week met de overname van de Israelische startup CloudEndure. Deze week neemt het TSO Logic over, een startup uit Vancouver die bedrijven helpt zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van hun cloud.

De bedrijven hebben niet bekend gemaakt welke overnameprijs gehanteerd is. Amazon bevestigde de overname wel per mail aan de site TechCrunch en verwees vervolgens naar een statement op de TSO Logic website, waar CEO Aaron Rallo kort over de overname schrijft.

TSO Logic en AWS

“We zijn erg blij het nieuws te delen dat TSO Logic zich bij de AWS-familie voegt”, meldt Rallo in het statement. “Sinds 2012 heeft ons team er voortdurend aan gewerkt om een analytics oplossing te bouwen die onze klanten helpt hun cloudactiviteiten te plannen, optimaliseren en er geld mee te besparen. Samen met AWS kunnen we onze missie verder brengen en cloudplanning en de IT-transformatie vereenvoudigen.”

TSO Logic gebruikt gegevens over workloads en applicaties en helpt klanten vervolgens om de meest efficiënte plek te zoeken om ze daar te draaien. Dat doet het door te kijken naar verschillende vereisten, waaronder de behoefte aan resources en de daarmee gepaard gaande kosten. De balans tussen die twee moet helpen om de juiste plek voor data te vinden.

Optimaliseren workloads

TSO Logic is een van de vele startups die moeten helpen bij het vinden van manieren om cloudworkloads te optimaliseren. Steeds meer bedrijven schakelen immers over op de cloud en plaatsen er ook steeds meer workloads. Daardoor wordt het ingewikkelder om manieren te vinden om op kosten te besparen en te zorgen dat de cloudadoptatie niet uit de hand loopt.

Tools zoals die van TSO Logic zijn erop gericht om klanten te helpen daarop te letten en hun clouddiensten zo effectief mogelijk te gebruiken. Niet alleen AWS heeft nu zo’n dienst in bezit, Microsoft nam in 2017 al Cloudyn dat soortgelijke diensten aanbiedt over. De bedoeling is dat TSO Logic gewoon blijft bestaan zoals het er nu is, waarbij de medewerkers van het bedrijf worden geïntegreerd binnen Amazon.