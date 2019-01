In december valt het doek voor Windows 10 Mobile

Het zat er al dik in: in december dit jaar stopt Microsoft officieel met de ondersteuning van Windows 10 Mobile. Alhoewel het bedrijf al sinds 2017 geen nieuwe functies heeft toegevoegd, werd het besturingssysteem nog wel voorzien van veiligheidsupdates. Maar ook aan die tijd komt een einde.

In een FAQ op zijn supportsite schrijft Microsoft dat de ondersteuning straks stopt:

Vanaf 10 december 2019 ontvangen gebruikers van de Windows 10 Mobile geen gratis nieuwe beveiligingsupdates, niet-beveiligingspatches, gratis opties voor persoonlijke ondersteuning of updates van online technische inhoud van Microsoft meer.

Daarmee komt er in december dus een einde aan de ondersteuning van het mobiele besturingssysteem. Daarna blijft het drie maanden lang nog mogelijk om een back-up te maken van onder meer de toestelinstellingen en bepaalde apps. Vanaf 10 maart 2020 komt ook die mogelijkheid tot een einde. Gedurende de twaalf maanden die daarop volgen kunnen gebruikers nog hun foto’s uploaden en hun apparaat herstellen vanaf een back-up. Als die tijd voorbij is, valt het doek ook echt voor Windows 10 Mobile. Microsoft raadt klanten aan om over te stappen op een Android- of een iOS-apparaat.

Ambitieus ten onder

De mobiele strategie van Microsoft werd vrij ambitieus ingestoken. Het bedrijf bracht Windows naar mobiele apparaten, maar wist geen deuk te maken in het marktaandeel van zijn twee grote concurrenten op dit vlak: Android van Google en iOS van Apple. In juli 2017 stopte het dan ook met ondersteuning van Windows Phone 8.1 en in de tijd daarna is de mobiele strategie van Microsoft anders vormgegeven.

Zo was het gestopt met het maken van zijn eigen smartphones via Nokia (dat werd doorverkocht aan HMD Global). Daarnaast legt Microsoft tegenwoordig de nadruk op het brengen van eigen apps naar de rivaliserende besturingssystemen. Dat lijkt bovenal de nieuwe toekomst te zijn voor Microsoft. Overigens schijnt het bedrijf in de tussentijd wel te broeden op een nieuw mobiel product, maar wil het daar enkel mee komen als dat ook echt een grote impact op de markt heeft.