Bijna honderdduizend klachten over datalekken sinds invoer GDPR

Sinds de General Data Protection Regulation (GDPR) op 25 mei 2018 van kracht werd, zijn er meer dan 95.000 klachten over mogelijke datalekken ingediend bij Europese privacytoezichthouders. Dat meldt de Europese Commissie in een statement over de invoer van GDPR acht maanden geleden.

De meeste klachten die de Europese Commissie ontving hebben betrekking op telemarketing, maar ook reclamemails en videobewaking. Dat stelt althans persbureau Reuters op basis van een statement van de Europese Commissie. Acht maanden gelden werd GDPR van kracht en zijn er massaal klachten ingediend over mogelijke overtredingen.

225 onderzoeken

Ondanks dat er behoorlijk wat klachten zijn ingediend, laat de Europese Commissie weten dat het aantal onderzoeken nog enigszins achterloopt. In de acht maanden sinds de invoer van de GDPR, zijn er 225 onderzoeken gestart door onderzoeksbureaus naar eventuele GDPR-overtredingen. De meeste onderzoeken richten zich op de eerder genoemde thema’s: telemarketing, reclamemails en videobewaking.

Meest recent legde de Franse privacywaakhond nog een boete bij Google op voor vijftig miljoen euro. Die boete werd uitgedeeld omdat de CNIL, zoals de Franse toezichthouder heet, vindt dat Google niet transparant is over de manier waarop het gegevens over gebruikers verzamelt en zijn uitleg te vaag is. Google gaat in beroep tegen de beslissing, omdat het zich hier niet in kan vinden en van mening is dat het genoeg doet om transparant te zijn naar zijn klanten.

Er zouden tegelijk meer boetes en onderzoeken kunnen volgen naarmate meer Europeanen zich bewust worden van hun digitale rechten. Dat laten de EU-commissaris van digitale wereld Andrus Ansip, vicepresident Frans Timmermans van de Europese Commissie, EU-commissaris van justitie Vera Jourova en de EU-commissaris van digitale economie Mariya Gabriel in een gezamenlijk statement weten. “Wat op het spel staat is niet alleen de bescherming van onze privacy, maar ook van onze democratieën en het verzekeren van de stabiliteit van onze datagedreven economieën.”