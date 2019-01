VS spannen rechtszaken tegen Huawei aan

Het Amerikaanse ministerie van justitie heeft meerdere rechtszaken aangespannen tegen Huawei en topvrouw Meng Wanzhou. Het bedrijf wordt beschuldigd van fraude, maar volgens de Chinese overheid zijn de aanklachten oneerlijk en bovendien immoreel. Toch voeren de Verenigde Staten de druk steeds verder op voor het Chinese techbedrijf.

Huawei heeft te maken met steeds meer kritiek vanuit westerse landen. The Wall Street Journal meldt afgelopen maandag dat Huawei beschuldigd wordt van het negeren van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Niet alleen dat: ook zou het bedrijf volgens de Amerikanen bedrijfsgeheimen gestolen hebben van T-Mobile US. Verder wordt topvrouw Meng Wanzhou beschuldigd van bankfraude en het bewust tegenwerken van justitie.

Meer beschuldigingen

Tijdens een persconferentie vertelde openbaar aanklager Matthew Whitaker dat Huawei bewust informatie over de T-Mobile telefoontestrobot Tappy gestolen had. Het bedrijf had zijn medewerkers bijvoorbeeld bevolen om de geheimhoudingsplicht te doorbreken en foto’s van de robot te maken. Ook zou een van de medewerkers van Huawei een van de onderdelen van de robot gestolen hebben, zodat in China geprobeerd kon worden dit na te maken.

Ook beschuldigt justitie het bedrijf ervan zijn medewerkers bonussen beloofd te hebben, als zij geheime informatie stalen. Via het speciaal daarvoor opgezette bedrijf Skycom, kon Huawei bovendien ‘gewoon’ zakendoen in Iran. Dat was een schending van het Amerikaanse handelsverbod met het land.

Grote spanningen

Huawei heeft al langer te maken met beschuldigingen vanuit de Amerikanen. In China is er bijvoorbeeld een wet waarbij bedrijven dienen mee te werken aan alle verzoeken van de overheid. Huawei zou om die reden mogelijk meewerken aan spionage, zo luidt de Amerikaanse beschuldiging. Ook zou het bedrijf om die reden niet geschikt zijn om mee te werken aan de ontwikkeling van 5G-netwerken.

Het bedrijf ontkent alle beschuldigingen en ook de Chinese overheid heeft nu een duit in het zakje gedaan door deze immoreel en onterecht te noemen. De kwestie rond topvrouw Wanzhou zorgt ondertussen ook voor oplopende spanningen. De topvrouw werd namelijk op 1 december 2018 aangehouden in Vancouver, Canada. Daar mocht zij op borgtocht vrij, maar moest ze wel haar paspoort inleveren en een enkelband dragen. Sindsdien arresteerden de Chinezen een aantal Canadezen, wat zorgt voor toenemende spanningen tussen de landen.