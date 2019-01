SAP voert in 2019 forse herstructureringen door

SAP laat weten dat het dit eerste kwartaal van 2019 een afschrijving van zo’n 800 tot 950 miljoen euro in de boeken moet schrijven. Het gaat namelijk herstructureren om op die manier op langere termijn flink kosten te kunnen besparen.

De gedachte is dat de herstructurering er in 2019 nog voor zorgt dat er enige kosten bespaard kunnen worden. Veel zal het niet zijn, maar in de loop van 2020 verwacht het bedrijf dit wel helemaal terug te zien. Vanaf dat jaar moeten er besparingen van 750 tot 850 miljoen euro merkbaar zijn voor de onderneming.

Interne verbeteringen

SAP laat weten dat het een aantal medewerkers een nieuwe functie zal geven. Ook krijgen andere medewerkers een vervroegd pensioen aangeboden. Toch verwacht CFO Luka Mucic, zo vertelt hij tijdens een gesprek met journalisten, dat het aantal medewerkers uiteindelijk hoger uitvalt dan vorig jaar.

“Dit is geen kostenbesparingsprogramma – het is een fitnessprogramma en een simplificatie”, aldus Mucic tegenover Reuters. De herstructurering volgt vlak nadat SAP zijn resultaten in 2018 gepresenteerd heeft. Die werden nog door CEO Bill McDermott als “buitengewoon” omschreven. Toch vielen ze tegen ten opzichte van de omzet en winst die het bedrijf had verwacht te zullen boeken over het geheel.

Het bedrijf zou in het vierde kwartaal op cloudgebied een groei van 23 procent gerealiseerd hebben, tegenover 37 procent een kwartaal daarvoor geboekt hebben. Overigens verwacht het bedrijf wel dat de omzet in de cloudsector blijft toenemen; het bedrijf denkt dat de komende vier jaar de cloudomzet verdrievoudigd tot 35 miljard euro. Ook denkt het bedrijf zijn operationele winst tussen de 7,5 en 10 procent per jaar te zien groeien.

Onlangs nog rondde SAP de overname van Qualtrics af. Daarvoor telde het acht miljard dollar neer en geeft het de mogelijkheid om het sentiment van consumenten te volgen. Ook de invloed hiervan heeft SAP meegerekend in zijn omzetverwachting van 2019; die komt uit op 28,6 tot 29,2 miljard euro.