Intel benoemt interim CEO tot vaste CEO

Na zeven maanden zoeken heeft Intel eindelijk een CEO. De job gaat naar Robert Swan, de voormalige CFO en tijdens de zoektocht interim CEO die eerder liet verstaan geen interesse te hebben in de functie.

Robert Swan, Bob voor de vrienden, is de nieuwe officiële fulltime CEO van chipgigant Intel. Intel zat zonder CEO sinds Brian Krzanich zeven maanden geleden noodgedwongen een stap opzij moest zetten. Hij had een relatie met een Intel-werknemer, en dat ging in tegen de policy van het bedrijf. Swan werd aangesteld als Interim-CEO tijdens de zoektocht naar een fulltime vervanger.

Terwijl Swan te kennen gaf geen interesse te hebben in de CEO-titel op permanente basis, leverde die zoektocht geen resultaat af. De vacature begon stilaan een klucht te worden, zeker gezien het lastige parket waar Intel zich momenteel in bevindt. De chipgigant, ooit incontournable, kan vandaag niet aan de vraag voor cpu’s in de pc-markt voldoen en liep intussen al twee jaar vertraging op met de productie van zijn 10 nm-chips. Dat zorgde voor een ideaal klimaat voor AMD om zijn comeback te maken.

Hoogdringendheid

Na een ietwat teleurstellend financieel kwartaalrapport vorige week waarbij Intel nog steeds geen nieuwe CEO had, gaat Swan nu in op de vraag van de bestuursraad om de functie op zich te nemen. Officieel is het bestuur onder de indruk van de realisaties van Swan tijdens zijn interimperiode, terwijl de nieuwe CEO in diezelfde periode naar eigen zeggen een nieuwe begrip heeft gekregen voor de functie. Dat er toch een zekere hoogdringendheid meespeelde, wordt door niemand luidop gezegd. Met de benoeming is de zoektocht naar een nieuwe fulltime CFO gestart.

Swan zit sinds 2016 bij Intel en bouwde voordien carrière bij eBay. De man heeft geen technische achtergrond, en dat is voor Intel vrij uniek. Swan is de zevende CEO van het bedrijf, en slechts de tweede die niet uit de ingenieurspoule doorgroeide.

Vertrouwen herstellen

De CEO heeft nu de toch uitdagende missie om het Intel-schip terug op koers te krijgen. Het afgelopen jaar was niet nefast voor de boeken, maar wel voor de perceptie. Microsoft gaf pas nog letterlijk aan dat het Intel en zijn chiptekort verantwoordelijk houdt voor de mindere prestaties van zijn hardware-departement. Dat het feit dat Intel zijn beloftes niet kan waarmaken en daardoor de groei van partners tegenwerkt, is iets dat geen twee jaar op rij mag gebeuren. Zeker niet aangezien AMD vandaag erg gelijkaardige en goedkopere alternatieven biedt om pc’s rond te bouwen.

Met de benoeming van Swan is de CEO-soap in ieder geval afgelopen, en kan Intel focussen op wat telt: de productie op pijl krijgen en 10 nm in volume uitrollen nu de node nog relevant is.

Gerelateerd: Intel probeert datacenter-positie te versterken met overname Mellanox