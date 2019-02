Orange Business Services neemt Britse cybersecurityfirma SecureData over

Orange Business Services neemt de onafhankelijke Britse cybersecuritydienstverlener SecureData over. Ook dochteronderneming SensePost voegt zich bij de Orange-familie, dat voorheen France Télécom heette. Voor welk bedrag de ondernemingen zijn overgenomen is niet bekend.

SecureData schreef in 2018 in totaal een jaaromzet van bijna vijftig miljoen euro in de boeken. Sinds 2016 boekte het verder consistent een groei van zo’n twintig procent per jaar, stelt Orange. SecureData zal samen gaan werken met de Orange Cyberdefense Division (OCD), om zijn positie als verlener van veiligheidsdiensten aan grote multinationals te versterken. Het vormt in de bredere plannen van Orange Business Services een aanvullende bron van kennis en innovatieve technologie.

Aanbod verbreden

Cybersecurity maakt een belangrijk onderdeel uit van de strategie van Orange om te diversifiëren. De overname van SecureData is erop gericht om zijn zakelijke activiteiten in het Verenigd Koninkrijk uit te breiden en verder te ontwikkelen. Ook is het een nieuwe belofte om actief te blijven in het Verenigd Koninkrijk, waar merknaam Orange vandaan komt.

Met meer dan tweehonderd medewerkers in onder meer het Verenigd Koninkrijk en in Zuid-Afrika, verkeert SecureData volgens Orange in een goede positie om de strategisch belangrijke Britse cybersecuritymarkt te veroveren. “Door verbeterde toegang te krijgen tot deze cruciale markt, vormt SecureData een kans voor Orange om zijn diensten uit te breiden, bovenal in Europa”, aldus het bedrijf in een statement. Verder zal SecureData werken naast de reeds bestaande activiteiten van Orange Cyberdefense in België en Frankrijk.

Passie voor cyber

“SecureData heeft, net als Orange Cyberdefense, succesvol de overgang naar managed security diensten gemaakt en deelt dezelfde passie voor cyber”, aldus Hugues Foulon, de uitvoerend directeur van strategie en cybersecurity bij Orange. “We zullen samen progressief voortbouwen aan de operationele en commerciële synergie, onder leiding van de ervaren Michel van den Berghe, CEO van Orange Cyberdefense.”

Volgens voorzitter Ian Brown van SecureData is de overname verder alleen maar logisch. Beide bedrijven delen dezelfde visie en aspiraties op de markt van cybersecurity en vullen elkaar aan. “Door onderdeel uit te maken van Orange, kunnen we de internationale behoeften van veel van onze bestaande klanten beter dienen, maar ook verbeterde cyberdiensten aan Orange-klanten binnen het Verenigd Koninkrijk bieden”, aldus Brown.