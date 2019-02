Red Hat heeft een nieuwe versie van zijn oplossing voor infrastructuurbeheer Red Hat CloudForms gelanceerd. Het gaat om versie 4.7, die een betere integratie met Ansible Automation biedt, evenals nieuwe infrastructuurintegraties om het beheer van hybride cloud-infrastructuren te stroomlijnen en te vereenvoudigen.

Volgens het bedrijf moeten organisaties die voor een hybride cloud-infrastructuur kiezen eerst de fundamentele beheersmogelijkheden en toezicht op hun fysieke, virtuele en private cloud-omgevingen hebben. “Hoewel het migreren van applicaties naar een hybride cloudinfrastructuur voor veel IT-organisaties een prioriteit is geworden, blijft effectief beheer van fysieke, virtuele en privé-cloudinfrastructuren een belangrijke bouwsteen om volledig gebruik te maken van hybride cloud”, aldus Joe Fitzgerald, vice president Management bij Red Hat.

De nieuwe versie van Red Hat CloudForms moet daarbij helpen, door een uniform en consistent beheer van on-premise en virtuele middelen te bieden via policy-gecontroleerde self-service voorgebruikers van IT-diensten.

De oplossing biedt het on-premise-component van Red Hat’s hybride cloudbeheerportfolio, samen met Ansible Tower die automatiseringsmogelijkheden biedt voor publieke clouddiensten. Met de twee producten is het mogelijk om de workflows te automatiseren, systeemconfiguraties te standaardiseren en de stabiliteit en betrouwbaarheid van het systeem in het volledige IT-domein te verbeteren.

In versie 4.7 zijn meer Ansible-functies direct in CloudForms beschikbaar. Zo is het mogelijk om Ansible Tower-workflows rechtstreeks vanuit de CloudForms-interface uit te voeren. Daardoor is het eenvoudiger om geavanceerde automatisering te implementeren, aldus het bedrijf. Door de twee oplossingen te combineren kan het platform organisaties helpen bij het versnellen van hun IT-implementaties, terwijl ook de service-stabiliteit en -prestaties verbeterd worden.

Nieuwe integraties

Ook zijn er nieuwe integraties met fysieke infrastructuur- en netwerkaanbieders, waaronder met Nuage Networks Virtualized Services Platform (VSP) en Lenovo XClarity. Gebruikers kunnen daardoor via een enkele oplossing hun fysieke en netwerk-computinginfrastructuur beter beheren.

Het is mogelijk om een fysieke infrastructuur op dezelfde manier aan te bieden als een virtuele, waardoor de prestaties verbeteren en day 1- en day 2-activiteiten vereenvoudigd worden.