Duitsers verbieden Facebook data van al zijn apps en diensten nog zomaar te koppelen

Een van de plannen van Facebook gaat niet zomaar door. De Duitse mededingingsautoriteit, de Bundeskartellamt, laat weten dat het beperkingen gaat leggen op de mogelijkheden voor Facebook met de gebruiksgegevens van zijn diensten en het internet als geheel. Dat is de conclusie na een lang onderzoek van de autoriteit.

Sinds maart 2016 is er onderzoek gedaan naar Facebook en zijn informatieverzamelingspraktijken. Ten grondslag aan de kwestie lag de vraag of Facebook de gegevens die het via verschillende diensten van gebruikers verzamelt mag combineren tot één profiel. Daarbij gaat het dan om de activiteit van gebruikers op Facebook, maar ook op de andere twee grote online eigendommen: Instagram en WhatsApp.

Verboden te koppelen

De Bundeskartellamt verbiedt Facebook om de data te koppelen, tenzij het daar expliciet toestemming voor heeft gekregen van gebruikers. Dit geldt ook voor de data die Facebook verzamelt via miljoenen andere websites, die gebruik maken van zijn sociale integraties. Facebook volgt namelijk de activiteit van gebruikers op zo’n beetje heel het internet en doet dat via de like-knoppen onder artikelen, reacties en andere embedded content.

Een andere bron van data voor Facebook is de advertentietechnologie Pixel. Dat is code die bedrijven op hun site kunnen plaatsen. Aan de hand daarvan kunnen ze bepaalde belangrijke gebeurtenissen volgen. Denk bijvoorbeeld aan een gebruiker die een product bestelt naar aanleiding van een Facebook-advertentie.

“In de toekomst, zal Facebook niet langer zijn gebruikers mogen dwingen om akkoord te gaan met de praktisch onbeperkte verzameling en koppeling van non-Facebook data aan hun Facebook-accounts”, laat voorzitter Andreas Mundt van de Bundeskartellamt weten. “De voorgaande praktijk, waarbij alle gegevens gekoppeld werden binnen een Facebook-account, waar bijna geen beperkingen voor golden, zal nu enkel nog mogen als de gebruiker daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.”

Facebook heeft een maand om in beroep te gaan tegen de beslissing – dat is het ook van plan. Mocht het ook in hoger beroep verliezen, heeft Facebook vier maanden om voorstellen in te dienen om alsnog aan de eisen van de Bundeskartellamt te voldoen.