Ruckus Networks heeft een nieuwe switch gelanceerd. Het gaat om de ICX 7850, die een nieuwe edge-to-core netwerkoplossing moet zijn voor de komende tien jaar.

Met de switch kunnen 10 GbE-, 25 GbE-, 40 GbE-, 50 GbE- en 100 GbE-netwerken aangelegd worden via de al aanwezige glasvezelbekabeling. Volgens het bedrijf is de switch daardoor geschikt voor omvangrijke bedrijfsnetwerken van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, de overheid en grote ondernemingen.

De zakelijke netwerken kunnen daarnaast door het op groei gebaseerde betaalmodel “blijven profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van draadloze technologieën”, aldus Ruckus Networks. Het gaat onder meer om ontwikkelingen als 702.11ax, IoT en LTE.

“We zien een duidelijke verschuiving in de richting van multi-gigabit netwerken bij bedrijven. De lancering van de Ruckus ICX 7850 komt dus precies op het goede moment”, zegt Brandon Butler, Senior Research Analyst bij IDC. “Zakelijke netwerken worden steeds zwaarder belast door datahongerige apparaten en applicaties. Dat maakt een 100GbE-netwerkinfrastructuur steeds aantrekkelijker.”

Stacking

De ICX 7850 bevat stackingmogelijkheiden, waardoor het mogelijk is om maximaal twaalf switches te combineren. Daarbij hoort een poortdichtheid die vergelijkbaar is met die van traditionele switchkasten in datacentra en bedrijfsswitches. Verder moet downtime volgens het bedrijf volledig verleden tijd zijn, dankzij de failover-functionaliteit en software-upgrades.

Daarnaast kan de SmartZone netwerkcontroller gebruikt worden voor het configureren, monitoren en troubleshooten van het complete portfolio van ICX-switches en draadloze access points. De oplossing is volgens Ruckus zelf eenvoudig te beheren en vereist minder stroom en koeling. Daardoor moeten de kosten voor organisaties dalen.

De ICX 7850 ondersteunt verder de nieuwste normen op het gebied van beveiliging en encryptie. Ook is het apparaat geschikt voor de Layer 2-beveiligingstechnologie van MACsec, die met symmetrische cryptografische sleutels voor de volledige encryptie van ethernetverbindingen tussen knooppunten zorgt.

Ruckus heeft de ICX 7850 per direct beschikbaar gemaakt.