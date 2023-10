Intel heeft de 14e generatie van Core-desktopchips gelanceerd. Het is een terugkeer van de Raptor Lake-architectuur die zijn debuut maakte bij de 13e generatie. De opvallendste chip is de i7 14700K, met vier extra efficiency cores (e-cores).

Terwijl de laptopchips van Meteor Lake tot de verbeelding spreken, is er voor Intel-klanten op desktops weinig nieuws onder de zon. Het topmodel, de i9 14900K, kent nog altijd 8 performance cores (p-cores) en 16 e-cores. Ondanks hetzelfde wattage (maximaal 253W) heeft Intel een extra 0,2 GHz aan kloksnelheid weten te bereiken ten opzichte van de 13900K. Een extra 10 procent aan L3-cache brengt het totaal naar 33 MB.

14700K, extra RAM ondersteund

De grootste verandering in de line-up is te zien bij de i7 14700K, waarbij vier extra e-cores aanwezig zijn ten opzichte van de 13700K. Dit leidt eveneens tot een verhoogde thread count, van 20 naar 28. Veel workloads zijn multi-threaded, zoals het verwerken van afbeeldingen, GUI-programming of 3D-rendering.

Voor sommige workstations kunnen gebruikers zoveel mogelijk RAM gebruiken. De nieuwe Intel-chips kunnen daarop inspelen, met voortaan 192 GB aan geheugen in plaats van 128 als limiet.

Prijzen blijven hetzelfde, de AI-pc laat nog op zich wachten

Het zijn geen aanzienlijke veranderingen. Intel borduurt voort op de inmiddels bekende hybride architectuur van p-cores en e-cores. Ook is er geen AI-hardware aan boord. Ietwat anticlimactisch spreekt Intel over een AI-functionaliteit in de eigen overclock-utility, XTU. Met AI Assist moet “one-click overclocking” een realiteit zijn. Inmiddels zijn CPU’s en GPU’s dermate geoptimaliseerd dat de extra ruimte voor overclocking al jaren beperkt is.

Qua prijzen kiest Intel ervoor om geen wijzigingen door te voeren. Zo is de 14900K beschikbaar voor 699 euro. Inmiddels is de 13900K iets goedkoper dan dat te krijgen, maar de prestatieverbetering zal waarschijnlijk het prijsverschil overbruggen. Voor gaming, de workload waar Intel de marketing het meest op baseert, benadrukt het bedrijf de consistente prestaties die hoger uitvallen dan het aanbod van AMD.

Beluister ook onze podcast over de AI-pc, dat de desktopmarkt op den duur zou kunnen verstoren: