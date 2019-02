IBM en Broad Institute lanceren project om hartproblemen te voorspellen

IBM Watson Health heeft afgelopen woensdag aangekondigd dat het zijn samenwerking met het Broad Institute uitbreidt. Dat onderzoekscentrum van MIT en Harvard gaat samen met IBM algoritmes proberen te bouwen die moeten helpen bij het voorspellen van cardiovasculaire ziektes.

De algoritmes moeten genetische gegevens combineren met klinische informatie (waaronder bestaande medische dossiers) en op basis daarvan risico’s aanduiden. De onderzoekers van IBM en het Broad Institute zullen de komende drie jaar aan algoritmes werken die voorspellingen moeten doen rond hartstilstand en hartritmestoornissen. Indien het succesvol is, zal het project uitgebreid worden.

Breed toepasbaar

De onderzoekers van IBM en het Broad Institute ontwikkelen diverse tools die verschillende soorten data kunnen integreren voor het opstellen van modellen. Daarnaast ontwikkelen ze manieren om die modellen toe te passen op patiënten uit verschillende zorgsystemen. Tot slot moeten de onderzoekers ervoor zorgen dat de conclusies van de algoritmes voor iedereen begrijpelijk zijn: voor artsen én patiënten. De inzichten die voortkomen uit deze projecten zullen ook gedeeld worden met de bredere onderzoeksgemeenschap, laat IBM weten.

Eerdere samenwerkingen

Eerder werkten IBM en het Broad Institute al aan soortgelijke initiatieven samen. In de loop van 2016 begonnen ze een vijf jaar durend, 50 miljoen dollar kostend project om machine learning en gentechnologie beter toe te passen om te begrijpen waarom sommige vormen van kanker resistent zijn voor bepaalde therapieën.

IBM Watson Health kondigde afgelopen woensdag nog aan dat het ook andere soortgelijke projecten start. Daarvoor investeert het de komende tien jaar in totaal 50 miljoen dollar in samenwerkingen met onder meer het Vanderbilt University Medical Center en Brigham and Women’s Hospital (het universitair medisch centrum van Harvard). Die samenwerkingen zijn ook gericht op de toepassing van kunstmatige intelligentie op grote gezondheidsvraagstukken. IBM investeert de komende tijd dus fors in de combinatie van AI Watson met gezondheidszorg.