Windows Insiders kunnen nu al de 2020 Windows 10-update testen

Het zijn spannende tijden voor Windows Insiders. Wie de ‘skip ahead’-optie kiest, kan de volgende update overslagen en direct met de update daarop aan de slag gaan. Niet die van dit eindejaar, maar begin 2020. Volgens Microsoft bevat die tal van nieuwe functies die een langere testtijd vragen.

Allereerst een verduidelijking: Windows Insiders zijn testers die bèta-versies van Windows 10 uitproberen voordat het grote publiek ermee aan de slag gaat. Dat kunnen enthousiastelingen zijn, maar ook ontwikkelaars en IT-admins die hun applicaties kunnen finetunen voor de volgende grote Windows 10-update. Windows Insider worden kan je hier doen.

Vandaag zijn er vier kanalen om uit te kiezen: Fast, Slow, Skip Ahead en Release Preview. Die eerste twee laten je de huidige Windows 10-update testen waaraan Microsoft werkt. Vandaag is dat Windows versie 1903, codenaam 19H1 (1ste jaarhelft 2019). Fast geeft je vroege toegang tot bèta-versies met potentiële bugs. Slow is een tragere variant waarbij het merendeel van de bugs al zijn platgetrapt. Release Preview is de laatste fase waarbij Microsoft denkt dat de update stabiel genoeg is voor een brede uitrol.

Skip Ahead

Skip Ahead is voor Windows Insiders beschikbaar wanneer een Windows 10-update bijna klaar is. Dan krijgen testers de volgende update voorgeschoteld waaraan Microsoft sleutelt. Vandaag is dat Windows 10 19H2 die voor dit eindejaar gepland staat.

Nu heeft Microsoft een verrassing klaarstaan voor de Skip Ahead-optie. Windows Insiders slagen Windows 10 19H2 over en werken opeens aan Windows 10 20H1 die gepland staat voor het voorjaar van 2020.

Microsoft heeft binnen Skip Ahead net build 18836 gelanceerd dat de basis vormt voor Windows 10 20H1. Volgens de softwaregigant zitten er bepaalde elementen in 20H1 die een langere ontwikkeltijd nodig hebben. Daarom rollen ze vandaag al een testversie uit. Die bevat voorlopig weinig spannende nieuwe functies en eerder bugfixes om een degelijke basis te bieden voor toekomstige builds.

Windows Insiders die liever met Windows 10 19H2 aan de slag willen gaan, moeten nog geduld hebben. Die wordt volgens Microsoft pas vrijgegeven de komende maanden wanneer 19H1 bijna klaar is om naar een breed publiek uit te rollen. Dan verschijnt 19H1 ook als Release Preview en is de laatste rechte lijn ingezet richting een wereldwijde uitrol.

Updatebeleid

Het is opvallend om Microsoft zo’n grote stap voorwaarts te zien nemen. Mogelijk bevat Windows 10 19H2 maar een beperkt aantal nieuwe functies en wil Microsoft genoeg aanlooptijd nemen naar Windows 10 20H1 om fundamenteel een aantal onderdelen aan te pakken. Sinds de dramatische uitrol van de grote Windows 10-update in oktober vorig jaar, staat Microsoft onder druk om beter te doen.

De vorige update werd zelfs met een maand ingetrokken omdat het bestanden verwijderde, samen met nog een heleboel andere problemen. Het doet vragen rijzen over Microsofts kwaliteitscontrole en vooral of het halfjaarlijkse updateritme dat het bedrijf sinds Windows 10 hanteert niet te snel is. De nieuwe aanpak kan mogelijk een stap in de juiste richting zijn.