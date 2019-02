Amazon ziet na forse kritiek af van campus in New York

Amazon laat vandaag weten dat het zijn plannen om voor 2,5 miljard dollar (2,2 miljard euro) een campus aan te leggen in New York schrapt. Dat doet de technologiereus na forse kritiek van lokale politici en vakbondsleiders. Zij hadden sinds het project in november aangekondigd werd al kritiek op de plannen.

Een van de grootste problemen voor de politici en vakbondsleden was het feit dat Amazon een flinke subsidie zou krijgen in ruil voor de keuze voor New York. Het bedrijf zou uitgesmeerd over meerdere jaren meer dan 1,7 miljard dollar aan subsidie ontvangen. Dat zou volgens sommige lokale leiders voor problemen kunnen zorgen voor lokale inwoners.

Te veel mensen

Amazon verwachtte zo’n 25.000 medewerkers een plaats te kunnen bieden in Long Island City, het voormalig industriegebied in Queens waar de campus zou komen te liggen. Het gemiddelde salaris van die 25.000 mensen: 150.000 dollar per jaar. De zorg was dan ook dat de aanwezigheid van deze mensen de prijzen van de huizenmarkt op zou drijven en grote invloed zou hebben op het openbaar vervoer dat ineens flink wat extra mensen te verwerken had.

Dit publieke debat maakte het moeilijk voor Amazon om alle toestemmingen te krijgen om met het project verder te gaan. Het bedrijf ging er vanuit dat die er op zijn vroegst in 2020 zou komen. Maar dat is dus niet genoeg en dus zet Amazon nu een punt achter de plannen. In een statement schrijft het bedrijf:

“Voor Amazon vereist de toewijding om een nieuw hoofdkwartier te bouwen een positieve, samenwerkende band met de staat en lokaal gekozen vertegenwoordigers, die ook over de lange termijn ondersteuning bieden”. Voor activisten is het reden om feest te vieren. Zo stelt SiliconAngle dat bepaalde activisten stellen dat “gewone mensen een buitengewone actie tegen Amazons plan om miljarden aan publiek geld te gebruiken tegenhielden”.

De beslissing om niet naar New York te komen kan wel een grote impact hebben op de stad, die daardoor misschien wel enkele tienduizenden banen misloopt. Tegelijk is de kans wel groot dat Amazon zijn aanwezigheid in New York meer mensen gaat zoeken.