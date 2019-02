Lenovo DCG komt met kleine IoT edge server

De Lenovo Data Center Group lanceert tijdens het Mobile World Congress in Barcelona een reeks nieuwe IoT-gerelateerde producten en samenwerkingen. Deze laten zien dat Lenovo er met een gestrekt been in gaat en een rol van betekenis wil spelen op de IoT-markt.

Tijdens het MWC kondigde het bedrijf dan ook een kleine edge server aan, die niet bedoeld is voor in een regulier datacenter. Daarnaast komt het met een aantal partnerschappen.

ThinkSystem SE350

De ThinkSystem SE350 is de eerste purpose-built edge server van Lenovo. Deze edge server is niet bedoeld om in een traditioneel datacenter te plaatsen, maar moet juist op de locatie waar data gegenereerd worden staan. Op die manier kan Lenovo problemen rond de veiligheid, maar ook rond vertragingen, bandbreedte en downtime terugdringen.

Het gaat dan ook om een klein apparaat. De ThinkSystem SE350 meet slechts 4,5 bij 20,6 bij 37,8 centimeter. Het apparaat kan eenvoudig aan een muur bevestigd worden, bovenop een andere server geplaatst worden of in een rack geïnstalleerd worden. De server draait op een Intel Xeon-D processor met 256 gigabyte aan werkgeheugen en 16TB aan SSD-opslagcapaciteit. Er zijn voor de connectiviteit heel wat opties, waaronder verbinding via ethernet, wifi en LTE.

Omdat security van groot belang is, omvat de ThinkSystem SE350 versleutelde opslag en zijn er fysieke veiligheidsfuncties toegevoegd. Denk daarbij aan mechanismes die erop gericht zijn om eventuele inbraakpogingen te detecteren. Ook ondersteunt de server, die deze zomer op de markt komt, zero-touch uitrol.

IoT-samenwerkingen

Lenovo werkt verder met een aantal bedrijven samen om zijn IoT-voetafdruk te vergroten. Tijdens het MWC kondigde het bedrijf deze partnerschappen aan: