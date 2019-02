Aandelen Box meer dan 20 procent omlaag na tegenvallende verwachtingen 2019

De aandelenkoers van Box is vandaag enorm gedaald. Tijdens de beursdag in de Verenigde Staten daalde de waarde van aandelen met meer dan 24 procent. Dat nadat het bedrijf niet alleen matige resultaten over het vierde kwartaal van 2018 meldde, maar de voorspelling voor 2019 ook tegenviel.

Vorig jaar november beloofde Box dat het voor het eerst winstgevend zou zijn. Dat is met een beetje creatief rekenen inderdaad gelukt. Voor aftrek van bepaalde kosten staat Box op een winst van 6 dollarcent (5 eurocent) per aandeel. Dat op een omzet van 163,7 miljoen dollar (143,8 miljoen euro), maar reken je bepaalde kosten zoals aandelencompensatie mee, dan komt het bedrijf uit op een verlies. Het verlies bedraag zo’n 19,6 miljoen dollar (17,2 miljoen euro). Daar komt ook nog eens bij dat analisten hadden verwacht dat Box een omzet van 164,16 miljoen dollar (144,2 miljoen euro) zou boeken.

Tegenvallende verwachtingen

Alhoewel de resultaten niet zo heel slecht waren, besloten investeerders toch om hun aandelen in het bedrijf te verkopen. Dat valt te verklaren door de combinatie van de enigszins teleurstellende resultaten met tegenvallende verwachtingen voor het nieuwe fiscale jaar. Box stelt dat het een omzet van tussen de 700 en 704 miljoen dollar (615 tot 618 miljoen euro) verwacht. Dat is een stuk minder dan wat analisten verwachten; zij gaan uit van een omzet tussen de 713,9 en 749,9 miljoen dollar (627,1 tot 658,5 miljoen euro).

Ook de voorspellingen voor het eerste kwartaal van dit jaar vallen tegen. Box gaat namelijk uit van 161 tot 162 miljoen dollar (141 tot 142 miljoen euro), waar Wall Street rekent op 166,2 tot 175 miljoen dollar (146 tot 153 miljoen euro). Er zijn dus heel wat tegenvallende cijfers te melden voor Box. Dat analisten uitgaan van positievere cijfers en Box daar niet aan kan voldoen, helpt niet.

Het gevolg van die discrepantie is dat de winst die Box dit jaar op zijn aandelenkoers maakte deels weggevaagd is. De laatste maanden steeg de koers met 47 procent, maar daarvan is nog niet de helft over. CEO Aaron Levie maant aandeelhouders ondertussen tot rust en stelt dat er genoeg ruimte is voor optimisme. Het bedrijf doet er nu langer over om grote deals te sluiten, maar ziet nog altijd grote klanttevredenheid en groeiende vraag naar clouddiensten.