Marvell lanceert 400 gigabit switches voor netwerk-edge

Amerikaanse chipfabrikant Marvell lanceert nieuwe 400 gigabit-switches bedoeld voor de netwerk-edge. De chips in de switches zijn uitgerust met technologie die efficiëntie binnen datacenters moet verhogen.

Marvell lanceert twee nieuwe switches onder de Prestera CX 8500-vlag. Die zijn gebouwd voor gebruik in datacenters aan de netwerk-edge. De poorten op de switches zijn dynamisch te schalen van 1 Gbps tot 400 Gbps. Daarmee smoort de fabrikant kritiek over snelheid meteen in de kiem. 400 gigabit is immers meteen de maximumsnelheid waarmee conventionele standaarden overweg kunnen.

De switches hebben twee technologieën aan boord die eigen zijn aan Marvell. De eerste heet Storage Aware Flow Engine (kortweg SAFE). Die technologie moet meer inzicht bieden in de netwerkstromen die langs de switch passeren. Dat heeft dan weer als doel om de orkestratie van gevirtualiseerde opslag eenvoudiger te maken. Zo zullen de switches ideaal zijn voor gebruik in datacenters met gevirtualiseerde workloads of een software defined-aanpak. Concreet moet SAFE er voor zorgen dat belangrijke pakketjes vlot blijven doorstromen, en er geen latencyproblemen optreden.

FASTER

De tweede technologie heet ‘Forwarding Architecture using Slices of Terabit Ethernet Routers’, of FASTER. Die heeft als doel de efficiëntie binnen een datacenter te verhogen door het aantal benodigde netwerklagen naar omlaag te halen. Marvell ziet de nieuwe hardware gebruikt worden in moderne edge-datacenters met software defined-infrastructuur. De toestellen zijn klaar voor de ondersteuning van 5G-hardware.

Marvell bakt de chips die de hardware aandrijven op 16 nm. Geen hypermoderne node dus, maar volgens de fabrikant wel een node die eenvoudige volumeproductie mogelijk maakt. De chipbouwer trekt hier dus de kaart van de beschikbaarheid. Over prijs en een datum voor die beschikbaarheid communiceerde Marvell nog niet.