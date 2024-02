Eurofiber gaat bijdragen aan quantum-versleutelde communicatie bij de haven van Rotterdam. Samen met Portbase, Q*Bird, Cisco en Innovation Quarter zal het Quantum Key Distribution inzetbaar maken voor allerlei organisaties die bij Port of Rotterdam betrokken zijn.

Het bedrijf legt uit dat cybercrime en de opkomst van quantumcomputers nieuwe encryptiemethodes vereisen. Quantum Key Distribution geldt als een veelbelovende optie om communicatie zo veilig mogelijk en ‘quantum-proof’ te maken. We spraken onlangs met Innovation Officer bij Eurofiber Marc Hulzebos over de methode en de uitdagingen die het nog kent. MDI-QKD (Measurement Device Independent Quantum Key Distribution) zou bijvoorbeeld op grote schaal en over grote afstanden inzetbaar moeten zijn.

Het nieuwe netwerk zal niet alleen in Rotterdam gebouwd worden. Verbindingen naar Amsterdam en andere regio’s zorgen ervoor dat er sprake is van een “quantum staging network” dat een groot deel van de Randstad al dekt, met mogelijke verdere uitbreidingen in het verschiet.

Portbase-systeem

Centraal bij de samenwerking staat Portbase, dat door de Port of Rotterdam Authority en diens Amsterdamse tegenhanger is opgericht als centraal loket voor de Nederlandse havenlogistiek. Het Port Community System (PCS) geldt daarbij als de bijbehorende digitale infrastructuur. Elke havensector kan erop aansluiten en met elkaar communiceren. Dit is het netwerk dat het consortium van onder meer Eurofiber en Q*Bird zullen realiseren. Die twee partijen hebben al eerder aan de weg getimmerd van MDI-QKD, ondersteund door Juniper-hardware.

Volgens Martin Vos, Business Innovation Director bij Eurofiber, geeft de samenwerking aan dat kritieke infrastructuur in Nederland op de toekomst voorbereid is. “Eurofiber heeft hier ervaring mee en levert de hoge kwaliteit verbindingen die nodig zijn voor QKD encryptie. De quantumtechnologie is inmiddels bewezen, dus we focussen nu op adoptie, het gebruik, de implementatie en kosten, zodat we deze in de nabije toekomst naar de markt kunnen brengen.”

QKD-uitdagingen

Eerder stelden verschillende Europese inlichtingendiensten, waaronder de AIVD, dat er nog veel mitsen en maren aan QKD kleven. In een recente position paper werd duidelijk dat men de technologie nog niet op korte termijn als een vatbare encryptiemethode ziet. Ook Eurofiber stelt dat QKD zich vooral zal richten op een niche, hoewel de precieze toepassingen juist veelal van zeer groot belang zullen zijn. Het project rondom de haven van Rotterdam is een voorbeeld hiervan, waarbij de schaal en connectiviteit grote uitdagingen voor QKD kent. Hoe dan ook biedt het de kans om te bewijzen dat de encryptiemethode een sleutelrol kan spelen voor de veiligste communicatiesystemen.

