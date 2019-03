SAS en Nvidia werken samen op het gebied van kunstmatige intelligentie

SAS heeft gisteren bekend gemaakt dat het een samenwerking is aangegaan met Nvidia. Het doel is om klanten te helpen met het toepassen van kunstmatige intelligentie (AI) binnen hun organisatie. De twee bedrijven gaan nauw samenwerken op het gebied van machine learning, computer vision en Natural Language Processing (NLP).

Daartoe zullen de GPU’s, maar ook de CUDA-X AI acceleration libraries van Nvidia ondersteuning bieden voor kerncomponenten van de AI-oplossingen van SAS. Daarmee kunnen organisaties AI-projecten implementeren in concrete bedrijfsprocessen en schaalbaar maken.

Transformatie door AI

Volgens Gavin Day, senior vicevoorzitter Technology bij SAS, transformeert AI organisaties in elke sector. “Advanced analytics staat aan de basis van AI. Krachtige GPU’s zijn in staat om razendsnel miljoenen wiskundige bewerkingen uit te voeren. Daarmee bespoedigen ze analyseprocessen en vergroten zij de impact van AI-toepassingen.” Om die reden gaat de SAS een samenwerking met Nvidia aan, want de GPU’s van het bedrijf helpen om het “volledige potentieel van AI te benutten.”

SAS en Nvidia laten weten al een aantal bijdragen te leveren aan organisaties in verschillende sectoren. Het gaat onder meer om de gezondheidszorg, maar ook om life sciences, manufacturing en financiële dienstverlening. Zo gebruiken zorgverleners objectherkenning, waarmee ze onderscheid kunnen maken tussen goedaardige en kwaadaardige kankercellen.

Waarde AI

Nvidia laat via Ian Buck, vice president en directeur Accelerated Computing weten dat de samenwerking met SAS klanten moet helpen om de waarde van kunstmatige intelligentie voor hun organisatie te bepalen. “Met de technologie van Nvidia kunnen organisaties hun volledige data science workflow versnellen.

De samenwerking met Nvidia is onderdeel van de strategische focus van SAS op AI en machine learning. SAS heeft daarnaast aangekondigd 1 miljard dollar (878 miljoen euro) te gaan investeren in Artificial Intelligence (AI). De komende tijd legt het bedrijf daar dus steeds meer focus op.