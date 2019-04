Microsoft vernieuwt Surface Book 2 met achtste generatie cpu’s

De Surface Book 2 van Microsoft krijgt nieuwe hardware. De laptop komt beschikbaar met core i5 en Core i7 van Intels nieuwste generatie.

Iets minder dan een jaar na de lancering van Intels mobiele Core i5-cpu’s van de achtste generatie stopt Microsoft de processors in het instapmodel van zijn Surface Book 2. Die krachtige laptop met afneembaar scherm is voortaan beschikbaar met drie verschillende cpu’s, al lijkt die beschikbaarheid bij ons vooralsnog theoretisch te zijn.

In principe verschijnt de laptop voortaan met zowel een Core i5 quadcore als een Core i7 quadcore van de nieuwste generatie naast een versie met Core i5 van de zevende generatie. De Core i5-8350U is de nieuwe optie. De processor heeft een basiskloksnelheid van 1,7 GHz met een turbofrequentie tot 3,6 GHz. De processor heeft vier rekenkernen en multithreading, goed voor acht threads. De chip is gebakken op 14 nm want uiteraard.

Flinke upgrade

De chip zorgt voor een grote upgrade tegenover de Core i5 van de vorige generatie, niet omdat Intel plots zoveel beter is geworden in het maken van chips maar omdat het dezer dagen cpu’s onder het Core i5 label steekt die voordien als Core i7 zouden geklasseerd zijn. De Surface Book 2 met nieuwe Core i5 lijkt in theorie dan ook een uitstekende configuratie, die op papier ook beschikbaar is bij ons.

In de praktijk ligt het moeilijker. De productpagina en webshop van Microsoft bij ons tonen momenteel het nieuwe moment, maar het is onmogelijk om een combinatie van hardware te selecteren waarbij je ook de 8th Gen. Core i5 kan kiezen.

Even geduld

In de VS krijgen ze de nieuwe chip al wel. Daar zien we dat Microsoft de prijs van zijn instapmodel voor de nieuwe chip behoudt, maar momenteel wel een korting van 200 dollar geeft op de oude Core i5. Bij ons staat die ook in afslag, maar slechts voor 40 euro wat het uiteindelijke prijskaartje op 1.709 brengt. Vermoedelijk wordt de adviesprijs voor de versie met nieuwe chip 1.749 euro. We raden je in ieder geval af momenteel een toestel te bestellen, en te wachten totdat de nieuwe Core i5 ook bij ons beschikbaar is, al is het maar om te kijken of de prijs van de oude versie evenveel zal dalen dan in de VS.

