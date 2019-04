AMD’s spurt naar tien procent servermarktaandeel

AMD mag uitkijken naar een marktaandeel van tien procent in de markt van de server-cpu’s. Dat suggereert een rapport van Digitimes, dat onder andere de impact van 7 nm Epyc als belangrijk ziet.

Intel ziet AMD verder knabbelen aan zijn servermonopolie. Dat weet Digitimes. Tegen 2020 zou het marktaandeel van de blauwen onder de 90 procent sukkelen, met dank aan de inspanningen van AMD. Dat kan op steeds meer enthousiasme rekenen voor zijn serverchips, en blijft bovendien stevig innoveren terwijl Intel de laatste jaren eerder stagneert. 7 nm Epyc staat immers voor de deur, terwijl Intel nog steeds geen 10 nm-chips op volume van de band laat rollen.

In de servermarkt hanteert AMD dezelfde strategie als in de consumentenmarkt: meer prestaties bieden dan Intel, voor minder geld. De strategie legt Lisa Su en haar team geen windeieren: in Q4 van 2018 kon AMD een marktaandeel van 3,2 procent voorleggen, een jaar eerder was dat amper 0,8 procent.

Efficiëntere chips

In het midden van dit jaar moet AMD zijn eerste golf server-cpu’s versterking sturen in de vorm van Epyc Rome: die op de Zen 2-architectuur gebaseerde chips worden gebakken op 7 nm door TSMC, wat in theorie goed nieuws is voor het stroomverbruik en de warmteproductie drukt. Dat is natuurlijk interessant voor ieder datecenter.

Afgelopen weekend lekte er nog vroege benchmarks van een 64 core 128 thread Epyc Rome-chip. De vroege versie van die cpu heeft een basiskloksnelheid van 1,4 GHz met een boostfrequentie tot 2,2 GHz. Een eerste grote bestelling heeft AMD in ieder geval al op zak: Finland wil een supercomputer bouwen met daarin 3.125 64 core-Epyc Rome-chips.

