Google integreert een aantal tools met zijn cloud-opslagdienst Google Drive, waarmee het eenvoudiger moet worden voor gebruikers om informatie te vinden en bepaalde acties te ondernemen, zonder het platform te verlaten. Het gaat om integraties met DocuSign, K2 en Nintex, schrijft Silicon Angle.

De workflows binnen de cloud moeten volgens productmanager Erika Trautman eenvoudig op te zetten en te deployen zijn, “maar flexibel genoeg om aan de unieke eisen van jouw enterprise te voldoen”.

Integraties

Een eerste integratie is dus DocuSign, waarmee het mogelijk is om documenten en contracten elektronisch te ondertekenen. De documenten kunnen vanaf nu direct binnenin Google Drive ondertekend worden. Ook is er de mogelijkheid om acties na de overeenkomst te beheren, zoals facturen, het activeren van rekeningen en betalingen.

De tweede integratie, K2, draait om een procesautomatiseringsdienst die gebruikmaakt van machine learning om workflows als een aanvraag voor een lening te vereenvoudigen. De machine learning-modellen worden gebruikt om vast te stellen of een aanvraag voldoet aan de vereiste parameters om goedgekeurd te worden.

Als dat het geval is, kan de applicatie naar een menselijke werknemer gestuurd om het met de hand goed te keuren. Blijkt dat niet het geval, dan wordt de aanvraag automatisch afgewezen.

Nintex

De laatste integratie draait om Nintex, een procesmanagement-, automatiserings- en optimalisatieplatform dat door bedrijven gebruikt wordt om workflows als het lifecycle-management van contracten te stroomlijnen.

“Als je ooit een contract van het begin tot het eind gemanaged hebt bij je bedrijf, dan begrijp je hoe complex het is om het document te maken, te navigeren door goedkeuringen van de HR-, juridische en verkoopafdelingen, en om het document te integreren in diverse systemen”, aldus Trautman.

Nintex kan in combinatie met Google Drive veel van dit werk automatisch doen. Zo kan het automatisch contracten genereren, informatie toevoegen of wijzigen in responsive formulieren en het creëren van processen door te klikken in plaats van te programmeren. Zodra de contacten gemaakt zijn, kunnen gebruikers ze direct vanuit Google Drive opsturen voor controle of om te ondertekenen door anderen.

De integraties moeten “binnenkort” beschikbaar worden.