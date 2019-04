Amazon Web Services (AWS) en Microsoft zijn de enige twee partijen die nog strijden om het JEDI-contract van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dat heeft het ministerie bekendgemaakt, meldt Bloomberg.

Het ministerie van Defensie wil zijn interne infrastructuur de komende tien jaar overzetten naar de cloud. Daar wil het één cloud-aanbieder voor kiezen, die een contract van 8,8 miljard euro (10 miljard dollar) krijgt. In eerste instantie deden diverse grote cloudaanbieders mee aan de strijd om het contract, maar nu zijn er dus nog maar twee over. Oracle en IBM zijn nu uit de race. Elissa Smith, woordvoerder van het ministerie, zegt dat alleen AWS en Microsoft voldeden aan de “minimale eisen”.

AWS en Microsoft werden al langer gezien als de twee meest waarschijnlijke kandidaten voor het project, vooral omdat zij al hogere federale veiligheidsmachtigingen hebben. De bedoeling was dat deze maand een winnaar werd gekozen, maar dat is uitgesteld wegens onderzoeken en een rechtszaak. Smith stelt nu dat de winnaar op zijn vroegst halverwege juli bekend wordt gemaakt.

Rechtszaak Oracle

Het Pentagon maakte in januari bekend dat het onderzocht of AWS belangenverstrengeling veroorzaakte door een voormalige werknemer van het ministerie van Defensie in te huren. Die werknemer, Deap Ubhi, zou gezegd hebben het project om de computersystemen van het Pentagon naar de cloud te brengen te hebben geleid.

Die informatie kwam naar boven te midden van een rechtszaak met Oracle. Dat bedrijf begon in december een rechtszaak, waarbij het claimde dat bepaalde werknemers van het Pentagon bevooroordeeld zijn ten aanzien van AWS. Twee werknemers van het ministerie zouden banden hebben met AWS, waarbij de meest serieuze beschuldiging aan het adres is van Ubhi.

Die rechtszaak is inmiddels stilgelegd, omdat er nieuw bewijsmateriaal naar voren zou zijn gekomen. Om wat voor bewijsmateriaal het gaat, is onbekend. De rechtszaak werd stilgelegd zodat het ministerie de tijd heeft om het materiaal te bekijken.