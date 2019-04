Beïnvloedt de opkomst van 3D printen de vraag naar traditioneel printen?

3D printen is tegenwoordig ontzettend populair. Nog niet iedereen heeft een 3D printer in huis, maar naar verwachting zal dit niet enorm lang meer duren. De ontwikkeling van het 3D printen verloopt namelijk ontzettend snel. Er zijn al veel bedrijven die in het bezit zijn van een 3D printer. Verandert dit iets voor het traditionele printen of niet? Op dit moment beïnvloedt het 3D printen de vraag naar het traditionele printen nauwelijks. Hieronder lees je waarom het traditionele printen ook nu nog erg populair is en hoe dit in de toekomst zal zijn.

Andere doeleinden

Om te beginnen wordt het 3D printen voor hele andere doeleinden gebruikt dan de reguliere vorm van printen. Zo worden 3D printers vooral gebruikt om speelgoed en andere objecten te maken, terwijl er bij het traditionele printen bijvoorbeeld reclamedrukwerk gemaakt wordt. Ook bij de administratie kun je bijvoorbeeld geen 3D printer gebruiken. Een traditionele printer blijft voor dit soort zaken noodzakelijk. Omdat de 3D printer voor andere doeleinden gebruikt wordt heeft het nauwelijks invloed op de vraag naar traditioneel printwerk.

Een ander kostenplaatje

3D printen zou misschien interessant kunnen zijn om bijvoorbeeld promotieartikelen mee te maken. Hier zit echter wel een heel ander kostenplaatje aan vast. Terwijl je voor de traditionele printer alleen af en toe cartridges hoeft te halen, zul je bij een 3D printer ook constant het juiste materiaal in moeten kopen. Dit zorgt ervoor dat de kosten een stuk hoger liggen. Voor het snel kunnen verspreiden van reclame, blijft de traditionele printer het meest geschikt. Ook de 3D printer zelf is over het algemeen een stuk duurder, vooral als je een goede printer wilt.

3D printen gaat minder snel

Terwijl het reguliere printen tegenwoordig ontzettend snel kan, ligt dit bij een 3D printer toch net even anders. Het printen met de 3D printer duurt een stuk langer. Producten kunnen nog niet met hoge snelheid gemaakt worden, in ieder geval nog niet met de printers die je als consument koopt. Als je veel moet printen blijft de traditionele printer nog de beste keuze.

Conclusie

Op dit moment vormt de 3D printer totaal geen gevaar voor de traditionele printer. Dit wil echter niet zeggen dat de 3D printer nutteloos is. Integendeel zelfs, de 3D printer is een prachtige uitvinding waar we als samenleving veel aan kunnen hebben. Het traditionele printen wordt echter voor hele andere doeleinden gebruikt. Bovendien staat het 3D printen ook nog in de kinderschoenen. Misschien dat het 3D printen in de toekomst een beetje invloed heeft op de vraag naar traditioneel printen, doordat er promotieartikelen geproduceerd worden bijvoorbeeld.