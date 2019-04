Mendix heeft twee nieuwe ontwikkelomgevingen gepresenteerd: Studio en Studio Pro. Studio is een no code-ontwikkelomgeving en Studio Pro een low code-ontwikkelomgeving. Daarmee kunnen ontwikkelaars van verschillende kennisniveaus samenwerken en applicaties bouwen om hun organisaties verder te digitaliseren.

De twee oplossingen gebruiken volgens Mendix dezelfde visuele taal, metadata modellen en repository op een enkel uniform platform. Daardoor kan iedereen die bij de ontwikkeling van de applicatie eenvoudig samenwerken. Ook bevatten de twee oplossingen Mendix Assist, een kunstmatige intelligentie-assistent voor low code, waarmee de productiviteit verhoogt moet worden en ontwikkelaars geholpen moeten worden om minder fouten te maken en sneller op te leveren.

Medix Studio is de no code-omgeving die ontworpen is om niet-technische zakelijke gebruikers te betrekken bij het ontwikkelproces. Dit kunnen ook mensen zijn die nog nooit een applicatie ontworpen hebben, maar wel goed op de hoogte zijn van de business drivers, doelen en processen binnen de organisatie.

Met Mendix Studio is het mogelijk om ideeën om betere bedrijfsresultaten te behalen in kaart te brengen, applicaties te bouwen of te gebruiken of om een werkbare start-applicatie aan te leveren bij een professionele developer voor verdere ontwikkeling. Er zijn diverse templates beschikbaar voor bijvoorbeeld taak- en tijdsplanningsportals. Assist biedt bovendien aanbevelingen en suggesties voor de volgende stap, waardoor de productiviteit toeneemt.

Studio Pro

Mendix Studio Pro is een low code, visueel model-driven ontwikkelomgeving. Daarmee kunnen professionele ontwikkelaars alle mogelijkheden benutten om robuuste, complexe en bedrijfskritische applicaties te ontwikkelen. Door tijdrovende klussen uit handen te nemen, krijgen ontwikkelaars met Studio Pro meer ruimte voor complexe software engineering en business logic. Ontwikkelaars krijgen echter wel de controle en flexibiliteit om eigen code te schrijven.

De Assist-functie fungeert in deze oplossing als een virtuele collega-programmeur, die nieuwe stappen anticipeert, flows controleert en waarschuwt voor potentiële fouten. Ook geeft het aanbevelingen met een nauwkeurigheid van 95 procent, aldus het bedrijf.

De twee oplossingen zijn verder op een platform gebouwd dat zo ontworpen is dat de governance en veiligheid gewaarborgd zijn. Beginnende ontwikkelaars kunnen bestaande systemen daardoor niet in gevaar brengen.