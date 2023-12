Microsoft heeft Visual Studio 17.9 Preview 2 uitgebracht. De nieuwe versie moet het ontwikkelen met .NET en C++ op het platform verbeteren.

De update helpt gebruikers van de ontwikkelomgeving om minder tijd te besteden aan debugging. Hiervoor gaat de Live Property Explorer (LPE)-tool .NET MAUI ondersteunen. Ontwikkelaars kunnen nu XAML-properties inspecteren tijdens het debuggen, uitgevoerd in combinatie met XAML Live Preview en Live Visual Tree.

De LPE geeft ontwikkelaars gemakkelijk toegang tot de properties en stelt hen in staat deze aan te passen. Dit is handig wanneer er gekeken moet worden naar debug-problemen, maar bijvoorbeeld ook bij het optimaliseren van prestaties of het onderzoeken waar een een property is gedefinieerd.

Om gebruik te maken van de LPE, moeten ontwikkelaars beginnen met het debuggen van een app (F5). Daarna selecteren ze achtereenvolgens ‘Debug’, ‘Windows’ en ‘Live Property Explorer’. Nadat de LPE is geopend, is het mogelijk om properties live te bekijken en bewerken in een .NET MAUI-app.

C++

Voor C++ introduceert Visual Studio 17.9 Preview 2 nieuwe mogelijkheden met betrekking tot de #include-directive. Zo is het in de nieuwe versie van de ontwikkelomgeving mogelijk te visualiseren hoe vaak in code naar iedere #include-directive wordt verwezen. Vervolgens kan een ontwikkelaar een specifieke verwijzing bekijken, door te klikken op de refrence-teller getoond bovenop de directive. Ook kan naar de directive genavigeerd worden door te dubbelklikken op de reference in de lijst.

Tot slot voegt Microsoft een #include diagnostics build time toe. Door deze feature kunnen ontwikkelaars de compilatietijd van #include-directives inzien, als ze Build Insights hebben gedraaid.

