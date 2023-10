Salesforce heeft MuleSoft Anypoint Code Builder geïntroduceerd. Met de tool kunnen ontwikkelaars makkelijker en sneller API’s en integraties ontwikkelen en bouwen.

De tool MuleSoft Anypoint Code Builder is een geïntegreerde applicatie- en software-ontwikkelomgeving waarmee ontwikkelaars makkelijker, sneller en goedkoper API’s en integraties ontwikkelen en bouwen. De tool gebruikt hiervoor Visual Studio Code.

De features van de tool omvatten onder meer generatieve AI-functionaliteit met Einstein for Anypoint Code Builder. Deze nog in een pilot bevindende oplossing laat ontwikkelaars met natural language prompts code en integratie-flows aanmaken en visuele representaties van de code te creëren. Ook kunnen zij hiermee de benodigde zakelijke logica voor het verbinden van systemen en applicaties genereren.

Daarnaast krijgen ontwikkelaars toegang tot een begrijpelijk ecosysteem van diverse extensies voor het verzorgen van interoperabiliteit tussen verschillende technologie-stacks en -ecosystemen. Ook biedt de tool verschillende flexibele uitrolomgevingen, van desktops tot aan specifieke cloudgebaseerde IDE’s.

Specifieke integraties

Verder zorgt MuleSoft Anypoint Code Builder voor verschillende industriële integraties. Deze integraties zijn ontwikkeld voor de gezondheidszorg, de financiële dienstverlening en de retailsector.

MuleSoft Anypoint Code Builder is per direct leverbaar voor desktop-omgevingen. De MuleSoft Anypoint Code Builder (Cloud)-versie is op dit moment beschikbaar in bèta en de algemene release wordt in het tweede kwartaal van 2024 verwacht.

Lees ook: Mulesoft: ‘App-integratie nog steeds groot probleem bij digitale transitie’